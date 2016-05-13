​Маяки семьи Хайленко

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Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

– У нас все очень прилично пели, начиная с бабушек и дедушек, – рассказывает глава семейства Александр Хайленко. – Но профессио­нальных музыкантов нет. Отец взял баян в руки лет в 40, если не позже. Слушая отца, я, студент фармацевтического факультета Алматинского мединститута, организовал ансамбль «Горицвет». Оба моих сына имеют образование лишь на уровне музыкальной школы. Юра, старший, поступив в мед­институт, сразу пошел искать наш «Горицвет», на чьи репетиции ходил ребенком, но на дворе уже стояли 90-е – все кинулись зарабатывать деньги, не до музыки было…

Военные песни, записанные певучей семьей Хайленко, всех, кто их слышал, приводят в восторг. Среди них и Татьяна Визбор, известная исполнительница авторских песен и ведущая программы радио России «Воскресенье в Москве».

– Там каждая строчка дышит правдой – они созданы людьми, прошедшими огонь и смерть, – замечает Александр Дмитриевич. – И сегодня у людей осталось трепетное отношение к войне, хотя многие толком и не знают о ней. Моим молодым соседям, например, неведомо, кто такой Николай Гастелло, чье имя носит наша улица.

Увы! Диск, в который исполнители вложили и талант, и душу, выпущен совсем малым тиражом.

– Раньше я думал, что искусство и коммерция не совместимы, – продолжает Александр Дмитриевич. – Но сейчас жизнь поменялась: если твой продукт не покупают, значит, он ничего не стоит. Хотя… нет! Когда мы познакомились с солистом Государственного духового оркестра РК Игорем Благодарным, то он, послушав наши песни, дал им высокую оценку. Более того, оказал поддержку, безвозмездно записав одну из наших песен, вошедших в альбом.

Глава семейства с младшим сыном Алексеем пишут только музыку, а Юрий Хайленко, старший сын, – полный автор: пишет и стихи, и музыку, и сам же исполняет свои песни. По его словам, каждая композиция – это отчасти результат предыдущей жизни, опыт и весь комплекс событий. Врач-реаниматолог Юрий Александрович в свое время едва не стал военным.

– Муж сестры моего отца преподавал в Суворовском училище, – рассказывает он. – Профессия военного представлялась в те годы одной из самых романтичных. Это и подвигло меня после 8 класса поехать в Москву, где жила семья тети. Причем на такой шаг решился самостоятельно. Родителей дома нет, и я, 15-летний подрос­ток, бегал по учреждениям, собирал документы.

– Мы с женой в это время в составе сформированного в Казахстане санпоезда уехали в Спитак, где случилось землетрясение, – добавляет отец. – Кстати, в 1989 году наша рес­публика единственная в Союзе организовала такую помощь пострадавшим. Когда Юра захотел в Суворовское, мы позвонили зятю, чтобы он никакой помощи не оказывал. Поступит – значит, судьба. Первый год Юра проходил вольнослушателем, настоящим курсантом стал на следующий. Однако, пройдя после окончания училища курс молодого бойца в Алматинском высшем командном училище имени Конева, передумал быть военным. Мединститут оказался единственным вузом, куда он еще успевал сдать документы. Вот так он и пришел в медицину.

– Постоянно видя человеческую боль, ты проникаешься ею. Находясь за стенами больницы, врач продолжает сопереживать и на следующий день, и еще через день, и еще, – размышляет над тем, почему именно врачи часто уходят в музыку, Юрий Александрович Хайленко. – Страдания пациентов откладываются в душе, и обязательно требуется разрядка.

– Сын был уже студентом, когда я заметил, что он все чаще берет гитару и поет, – продолжает отец. – Насколько мог судить, с его песнями не стыдно было выйти к людям. И мы с ним пришли однажды на фестиваль бардовской песни. Когда приняли в нем участие второй раз, Юра стал лау­реатом, хотя ни он, ни я такой цели не ставили. Нам просто нравится петь.

Доктор Хайленко (впрочем, как и вся семья) давно известен в кругу не только любителей бардовской песни, но и людей, знающих толк в хорошей музыке. Друзья-врачи, аплодируя коллеге, удивляются, почему тот не дает публичных концертов. Юрий не скрывает, что шансы прий­ти на профессиональную сцену бывают постоянно, но он считает, что есть некий порог, за которым человек, шагнувший в творчество, себе уже не принадлежит.

– Либо остаешься по эту сторону, довольствуясь тем, что будешь писать только для себя, либо, набравшись решимости, перешагиваешь порог и занимаешься этим делом глубоко и дос­конально, так, чтобы люди затихали, едва увидев тебя с гитарой в руках, – говорит он. – Но сделать это не так-то просто. Выступают ведь многие, но немногих слушают. Поэтому в какой-то момент нужно взять на себя ответственность, обладать какой-то решимостью. По всей видимости, у меня ее нет. На этот счет есть притча. Однажды у святого Серафима Саровского спросили: «Отче, а почему сейчас нет таких великих святых, какие были в древности?» И преподобный ответил: «Потому что людям не хватает решимости». Сейчас у многих нет решимости стать теми людьми, которые могли бы повести за собой.

– Сейчас все коммерциализировано. Все ищут, где можно быстро прославиться и заработать, – продолжает он. – Чтобы объять все, им не хватает сил. Это можно сравнить с тем, как бьется человеческое сердце. Есть очаг возбуждения – так называемый синус-узел. Он дает команду – и сначала сокращается предсердие, потом желудочки. Когда синус-узел отмирает по какой-то причине, то эту функцию – давать сердцу команду сокращаться – берет на себя предсердный узел. Когда и он отмирает, то сокращения происходят хаотично. Общество тоже сейчас переживает такой период, когда ощущается дефицит лидеров – тех самых синус-узлов, которые, решившись, сказали бы: «Идите за мной».

А что касается песенной информации, которая льется отовсюду, то она везде одна и та же – любовь-морковь. Человек, поющий о лете, о взаимных длительных чувствах, не будет выслушан. Людей это не интересует. Им нужна вечная весна. Я думаю, что инфантильность – это сейчас проблема общечеловеческая. Именно оттого, на мой взгляд, каждая вторая семья распадается. Людям не нужна ответственность. Мне скажут: а как же Елена Камбурова, Александр Малинин. Александр Розенбаум? Они ведь решились взять на себя ответственность. Но сейчас таких певцов уже нет. Кто остался, поют только для подготовленной пуб­лики. Массам они не нужны, их не понимают.

Александр Хайленко соглашается с сыном: «Игорь Благодарный при встрече сказал, что все наши лирические песни ему по душе, но они не коммерческого плана…»

– Где сейчас можно услышать, например, Розенбаума? – размышляет Юрий. – В основном на всех каналах звучит иностранная музыка, чуть-чуть классики, люди воспитываются в бурлящем болотце, в вечной весне без взросления. Думаю, мы это переживем, обществу надоест когда-нибудь вечная весна без лета.

– А я на свою юбилейную дату решил дать концерт, – вступает в разговор Александр Дмитриевич. – Арендовали зал «Казахконцерта». Он был на удивление полон. Благодаря билетам (они, правда, стоили всего тысячу) вышли по нулям – все заработанное отдали за аренду. А дальше возникли другие проблемы. Да, зритель принял нас очень хорошо, но какие уж после этого публичные концерты?

…В семье Хайленко часто бывают разногласия и споры, но они – творческие. Что касается житейского, то именно песня, по мнению главы большого семейства, где растут пятеро внуков, собирает всех за большим столом.

– Песня – это результат нас самих, маяки, которые нам поставили в детстве и юности, – говорит Александр Дмитриевич. – За них мы опасаемся заплывать, но стремимся к ним. Я это называю «дедовщиной». Меня радует, что дети уважают и меня, и мать, и вообще всех, кто мудрее и старше по возрасту. Буду нескромным: это мое воспитание. У нас все идет ровненько – никаких разводов, распадов… Мы с песней идем по жизни.

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