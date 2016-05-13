​Маяки семьи Хайленко

– У нас все очень прилично пели, начиная с бабушек и дедушек, – рассказывает глава семейства Александр Хайленко. – Но профессиональных музыкантов нет. Отец взял баян в руки лет в 40, если не позже. Слушая отца, я, студент фармацевтического факультета Алматинского мединститута, организовал ансамбль «Горицвет». Оба моих сына имеют образование лишь на уровне музыкальной школы. Юра, старший, поступив в мединститут, сразу пошел искать наш «Горицвет», на чьи репетиции ходил ребенком, но на дворе уже стояли 90-е – все кинулись зарабатывать деньги, не до музыки было…
Военные песни, записанные певучей семьей Хайленко, всех, кто их слышал, приводят в восторг. Среди них и Татьяна Визбор, известная исполнительница авторских песен и ведущая программы радио России «Воскресенье в Москве».
– Там каждая строчка дышит правдой – они созданы людьми, прошедшими огонь и смерть, – замечает Александр Дмитриевич. – И сегодня у людей осталось трепетное отношение к войне, хотя многие толком и не знают о ней. Моим молодым соседям, например, неведомо, кто такой Николай Гастелло, чье имя носит наша улица.
Увы! Диск, в который исполнители вложили и талант, и душу, выпущен совсем малым тиражом.
– Раньше я думал, что искусство и коммерция не совместимы, – продолжает Александр Дмитриевич. – Но сейчас жизнь поменялась: если твой продукт не покупают, значит, он ничего не стоит. Хотя… нет! Когда мы познакомились с солистом Государственного духового оркестра РК Игорем Благодарным, то он, послушав наши песни, дал им высокую оценку. Более того, оказал поддержку, безвозмездно записав одну из наших песен, вошедших в альбом.
Глава семейства с младшим сыном Алексеем пишут только музыку, а Юрий Хайленко, старший сын, – полный автор: пишет и стихи, и музыку, и сам же исполняет свои песни. По его словам, каждая композиция – это отчасти результат предыдущей жизни, опыт и весь комплекс событий. Врач-реаниматолог Юрий Александрович в свое время едва не стал военным.
– Муж сестры моего отца преподавал в Суворовском училище, – рассказывает он. – Профессия военного представлялась в те годы одной из самых романтичных. Это и подвигло меня после 8 класса поехать в Москву, где жила семья тети. Причем на такой шаг решился самостоятельно. Родителей дома нет, и я, 15-летний подросток, бегал по учреждениям, собирал документы.
– Мы с женой в это время в составе сформированного в Казахстане санпоезда уехали в Спитак, где случилось землетрясение, – добавляет отец. – Кстати, в 1989 году наша республика единственная в Союзе организовала такую помощь пострадавшим. Когда Юра захотел в Суворовское, мы позвонили зятю, чтобы он никакой помощи не оказывал. Поступит – значит, судьба. Первый год Юра проходил вольнослушателем, настоящим курсантом стал на следующий. Однако, пройдя после окончания училища курс молодого бойца в Алматинском высшем командном училище имени Конева, передумал быть военным. Мединститут оказался единственным вузом, куда он еще успевал сдать документы. Вот так он и пришел в медицину.
– Постоянно видя человеческую боль, ты проникаешься ею. Находясь за стенами больницы, врач продолжает сопереживать и на следующий день, и еще через день, и еще, – размышляет над тем, почему именно врачи часто уходят в музыку, Юрий Александрович Хайленко. – Страдания пациентов откладываются в душе, и обязательно требуется разрядка.
– Сын был уже студентом, когда я заметил, что он все чаще берет гитару и поет, – продолжает отец. – Насколько мог судить, с его песнями не стыдно было выйти к людям. И мы с ним пришли однажды на фестиваль бардовской песни. Когда приняли в нем участие второй раз, Юра стал лауреатом, хотя ни он, ни я такой цели не ставили. Нам просто нравится петь.
Доктор Хайленко (впрочем, как и вся семья) давно известен в кругу не только любителей бардовской песни, но и людей, знающих толк в хорошей музыке. Друзья-врачи, аплодируя коллеге, удивляются, почему тот не дает публичных концертов. Юрий не скрывает, что шансы прийти на профессиональную сцену бывают постоянно, но он считает, что есть некий порог, за которым человек, шагнувший в творчество, себе уже не принадлежит.
– Либо остаешься по эту сторону, довольствуясь тем, что будешь писать только для себя, либо, набравшись решимости, перешагиваешь порог и занимаешься этим делом глубоко и досконально, так, чтобы люди затихали, едва увидев тебя с гитарой в руках, – говорит он. – Но сделать это не так-то просто. Выступают ведь многие, но немногих слушают. Поэтому в какой-то момент нужно взять на себя ответственность, обладать какой-то решимостью. По всей видимости, у меня ее нет. На этот счет есть притча. Однажды у святого Серафима Саровского спросили: «Отче, а почему сейчас нет таких великих святых, какие были в древности?» И преподобный ответил: «Потому что людям не хватает решимости». Сейчас у многих нет решимости стать теми людьми, которые могли бы повести за собой.
– Сейчас все коммерциализировано. Все ищут, где можно быстро прославиться и заработать, – продолжает он. – Чтобы объять все, им не хватает сил. Это можно сравнить с тем, как бьется человеческое сердце. Есть очаг возбуждения – так называемый синус-узел. Он дает команду – и сначала сокращается предсердие, потом желудочки. Когда синус-узел отмирает по какой-то причине, то эту функцию – давать сердцу команду сокращаться – берет на себя предсердный узел. Когда и он отмирает, то сокращения происходят хаотично. Общество тоже сейчас переживает такой период, когда ощущается дефицит лидеров – тех самых синус-узлов, которые, решившись, сказали бы: «Идите за мной».
А что касается песенной информации, которая льется отовсюду, то она везде одна и та же – любовь-морковь. Человек, поющий о лете, о взаимных длительных чувствах, не будет выслушан. Людей это не интересует. Им нужна вечная весна. Я думаю, что инфантильность – это сейчас проблема общечеловеческая. Именно оттого, на мой взгляд, каждая вторая семья распадается. Людям не нужна ответственность. Мне скажут: а как же Елена Камбурова, Александр Малинин. Александр Розенбаум? Они ведь решились взять на себя ответственность. Но сейчас таких певцов уже нет. Кто остался, поют только для подготовленной публики. Массам они не нужны, их не понимают.
Александр Хайленко соглашается с сыном: «Игорь Благодарный при встрече сказал, что все наши лирические песни ему по душе, но они не коммерческого плана…»
– Где сейчас можно услышать, например, Розенбаума? – размышляет Юрий. – В основном на всех каналах звучит иностранная музыка, чуть-чуть классики, люди воспитываются в бурлящем болотце, в вечной весне без взросления. Думаю, мы это переживем, обществу надоест когда-нибудь вечная весна без лета.
– А я на свою юбилейную дату решил дать концерт, – вступает в разговор Александр Дмитриевич. – Арендовали зал «Казахконцерта». Он был на удивление полон. Благодаря билетам (они, правда, стоили всего тысячу) вышли по нулям – все заработанное отдали за аренду. А дальше возникли другие проблемы. Да, зритель принял нас очень хорошо, но какие уж после этого публичные концерты?
…В семье Хайленко часто бывают разногласия и споры, но они – творческие. Что касается житейского, то именно песня, по мнению главы большого семейства, где растут пятеро внуков, собирает всех за большим столом.
– Песня – это результат нас самих, маяки, которые нам поставили в детстве и юности, – говорит Александр Дмитриевич. – За них мы опасаемся заплывать, но стремимся к ним. Я это называю «дедовщиной». Меня радует, что дети уважают и меня, и мать, и вообще всех, кто мудрее и старше по возрасту. Буду нескромным: это мое воспитание. У нас все идет ровненько – никаких разводов, распадов… Мы с песней идем по жизни.