Фото: kinonews.ru

Известная певица и актриса Майли Сайрус и музыкант Макс Морандо официально стали мужем и женой. Церемония состоялась 21 ноября 2026 года в Палм-Спрингс, Калифорния, на территории бывшего дома Фрэнка Синатры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

По информации TMZ, на свадьбе присутствовали близкие и родственники пары, в том числе мать певицы Тиш Сайрус, ее отец Билли Рэй Сайрус и сестра Ноа. Торжество прошло в камерной обстановке, без масштабного голливудского размаха.

Молодожены обменялись клятвами в окружении семьи и друзей. Накануне они вместе появились на репетиционном ужине. Среди блюд для гостей были филе-миньон и равиоли с лобстером.

Сайрус и Морандо познакомились в 2021 году благодаря "свиданию вслепую". В декабре 2025-го стало известно об их помолвке. Музыкант сделал предложение во время поездки в Японию, а певица позднее признавалась, что оно стало для нее полной неожиданностью.

Макс Морандо, барабанщик альтернативной рок-группы Liily, а также автор песен и продюсер. Для Майли Сайрус это второй брак. В 2018 году она вышла замуж за актера Лиама Хемсворта. Пара рассталась в 2019-м, а развод был окончательно оформлен в январе 2020 года.