Майнинг криптовалют может оставить без электричества Исландию

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Представитель энергетической компании HS Orka Иоганн Снорри Сигурбергссон заявил, что в Исландии наблюдается "экспоненциальный рост" потребления электричества из-за майнинга криптовалют, в частности биткоина. По его словам, это может привести к дефициту электроэнергии в стране, сообщает RT
со ссылкой на BBC.
Как сказал Сигурбергссон, уже в этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением страны.
"Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии", – отметил он, заявив, что множество потенциальных клиентов заинтересованы в открытии все новых центров обработки данных, которые могут использоваться для майнинга.
Он добавил, что в этом году таким центрам понадобится 840 гигаватт электроэнергии для своей деятельности, в то время как все население страны использует примерно 700 гигаватт электроэнергии в год.
Телекомпания напоминает, что почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.