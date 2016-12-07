​Майорские погоны и любовь

Лжеполицейского сотрудники следственно-оперативной группы Абайского ОП задержали в одном из городских кафе, расположенных на улице Гагарина. Им оказался 41-летний безработный, который тут же признался, что весь этот маскарад он затеял ради того, чтобы понравиться девушке.

О подозрительном посетителе кафе в полицию сообщил охранник, которому мужчина показался странным. Полицейские поблагодарили его за бдительность, а лжеполицейского доставили в отделение. Проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительные или общественные работы до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.