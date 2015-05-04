Maйя – навсегда!

По долголетию в балете Плисецкой нет равных: на сцену Большого театра в последний раз она вышла в 65 лет. В 1993 году отметила 50-летие творческой деятельности, станцевав новый балет Р. Щедрина «Безумная из Шайо». К 70-летию Морис Бежар подарил ей балет «Курозука» на традиционную японскую музыку, а к 75-летию – номер «Аvе, Майя» Баха-Гуно. 80-летие великой балерины отметили в Кремле необычным гала-концертом, в котором испанский «принц фламенко» Хоакин Кортес в танце бросил вызов потенной юбилярше. И она приняла его: притопывая серебряными каблуками, плетя руками испанские вензеля, Плисецкая устроила ему такой перепляс, что бедный испанец уж не чаял его закончить…Майя Михайловна никогда не скрывала свой возраст, она до последнего дня была стройна, элегантна, обворожительна. Глядя на ее ослепительную улыбку, читая длинный список наград, можно подумать, что жизненный путь Плисецкой был усыпан розами. Она – народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, обладательница премий «Триумф» и «Российский национальный Олимп», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также орденов многих стран. Ее имя присвоено малой планете номер 4626.Предельно откровенно балерина рассказала о себе сама в книгах «Я, Майя Плисецкая…» и «Тринадцать лет спустя». Она писала, что этапы своей судьбы исчисляет эпохами «царствования» вож­дей – от Ленина до Путина. Сталинская – отняла у нее отца и связала с Казахстаном. В 1938 году мать оказалась в Акмолинском лагере жен изменников родины. Потом была переведена на вольное поселение в Чимкент, где 14-летняя Майя ее навестила и даже выступила в одном из самодеятельных концертов. Она тепло вспоминает чимкентские каникулы: «Обратно я ехала нагруженная среднеазиатскими гостинцами. Везла дыни, арбузы, румяные яблоки, шерсть».В 1997-м на фестивале «Приз традиций» в Алматы Плисецкая станцевала «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Если бы точно подсчитали, сколько раз она исполняла этот коронный номер, то, наверняка, это число попало бы в Книгу рекордов Гиннеса.Артистизм у Плисецкой, можно сказать, в крови. Ее мать – Ра Мессерер – была звездой немого кино, дядя и тетя – Асаф и Суламифь Мессерер – танцовщиками Большого театра. Еще одна тетя, Елизавета, играла в Театре имени Ермоловой, а дядя Азарий был выдающимся актером Художественного театра.Есть певцы с природной постановкой голоса. Родиться с природной «постановкой тела» для классического балета нельзя, но способности Плисецкой к танцу были необычайны. Майя Михайловна исполняла все главные партии в классическом репертуаре: страстную Зарему, поэтичную Аврору, огневую и задорную Китри, романтическую Джульетту; в балетах Григоровича – страдающую царицу Мехменэ-бану, всесильную Хозяйку Медной горы, коварную обольстительницу Эгину… Но в рамках классики ей было тесно, и в 1967 году по просьбе Плисецкой кубинский балетмейстер Альберто Алонсо поставил в Большом театре «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина. «Вы – предательница классического балета», – в ярости скажет Плисецкой министр культуры СССР Екатерина Фурцева. И спектакль, который сейчас входит в репертуар всех театров, едва не был запрещен.Плисецкая всегда считала, что литературное произведение поддается переводу на язык хореографии. В 1971 году Р. Щедрин написал балет «Анна Каренина». И уже признанная миром танцовщица не только исполнила в нем главную партию, но и выс­тупила в качестве балетмейс­тера. Потом были чеховские «Чайка» и «Дама с собачкой». Плисецкая была художественным руководителем балета Римской оперы и возглавляла мадридскую балетную труппу Театро лирико насиональ «Ла сарсуэла». В ее честь был назван Международный балетный конкурс в Санкт-Петербурге. В 1998 году Майя Михайловна вручала спе­циальный приз этого конкурса Сержану Каукову (сегодня заслуженный деятель РК). В 2007-м как председатель жюри Международного конкурса «Премия Рима» награждала лауреата второй премии Мадину Басбае­ву и дипломанта, обладателя ее именного специального приза Жандоса Аубакирова (сегодня оба – заслуженные деятели РК, ведущие солисты ГТОБ Astana Opera).Личная жизнь великой балетной примы сложилась счастливо. С Родионом Щедриным они поженились в 1958 году, и на вопрос, в чем секрет супружеского долголетия, Майя Михайловна отвечала просто: «Нам не скучно вместе». Однажды, еще в молодые годы, Плисецкую спросили, любит ли она успех. «Да, – сказала она, – он мне дает возможность отдыхать во время спектаклей» (имелись в виду поклоны в ответ на бесконечные аплодисменты). После одного из ее выступлений в Аргентине кто-то поставил на запись часовую аудиокассету – пленка закончилась до того, как стихли рукоплескания. Это лишь одно из многих свидетельств ее ошеломляющего мирового успеха.Мир будет помнить великую Майю…