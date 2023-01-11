Мажилис избрал депутатов в комиссию по утрате закона о первом президенте РК
Мажилис
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В состав совместной комиссии вошли Берик Бекжанов, Серик Ерубаев и Ерлан Смайлов.
Мажилис на пленарном заседании избрал депутатов в состав совместной комиссии палат Парламента РК по проекту Конституционного закона Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы», передает корреспондент Kazpravda.kz.
В состав совместной комиссии вошли Берик Бекжанов, Серик Ерубаев и Ерлан Смайлов.
Содокладчиком на совместном заседании палат Парламента от Мажилиса выступит депутат Арман Кожахметов.