Мажилис назначил трех членов Высшей аудиторской палаты
Кадровые назначения , Мажилис
Согласно законодательству, каждая палата Парламента назначает трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на 5 лет.
Мажилис на пленарном заседании назначил на трех членов Высшей аудиторской палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как напомнил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, согласно законодательству, каждая палата Парламента назначает трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на 5 лет.
Депутаты поддержали кандидатуры Михаила Бортника, Рустема Нурпеисова и Юлии Энгель и единогласно проголосовали за их назначение на должность членов Высшей аудиторской палаты.
Напомним, Высшая аудиторская палата создана путем преобразования Счетного комитета. 28 ноября президент РК назначил главой палаты Наталью Годунову.