Мажилис одобрил обновленные функции Уполномоченного по правам человека

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», разработанного в целях реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр юстиции Канат Мусин, целью законопроекта является реализация внесенных изменений в Конституцию Республики Казахстан в части закрепления конституционного статуса Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

«Как вы знаете, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне, правовое положение и организация деятельности Уполномоченного определяются конституционным законом», - отметил он.

Законопроект раскрывает цели и задачи деятельности Уполномоченного, его правовое положение и компетенцию. Предусмотрены положения, связанные с организацией деятельности Уполномоченного, его представителей в областях и Национального центра по правам человека.

Новые положения можно предусматривают усиление компетенции Уполномоченного и повышение эффективности организации его деятельности.

В части усиления компетенции Уполномоченного предусмотрено право Уполномоченного обращаться в Конституционный Суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Предлагается предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. В целях усиления компетенции Уполномоченного, закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

В части повышения эффективности организации деятельности Уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.

«Полагаем, что принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Уполномоченного по правам человека, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией Республики», - сказал глава Минюста.