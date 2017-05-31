Мажилис одобрил поправки по передаче Правительству ряда полномочий Президента
Депутаты Мажилиса Парламента РК рассмотрели и одобрили проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти", передает Kazpravda.kz.
"Специальной рабочей группой определен перечень полномочий Президента, подлежащих перераспределению – это полномочия по регулированию экономических процессов", – сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев на пленарном заседании палаты.
Документ предусматривает поправки в конституционные законы "О Президенте", "О Правительстве" и "О судебной системе и статусе судей". В частности, предлагается передать ряд президентских полномочий Правительству, касающихся: - образования Республиканской бюджетной комиссии и определения порядка составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета; - определения по согласованию с Президентом системы государственного планирования.
"Вместе с тем за Главой государства предлагается закрепить право по утверждению стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных ему", – сказал Бекетаев.
Также законопроектом предусматривается передача Высшему судебному совету полномочий Президента по установлению порядка выдачи удостоверений судьям.