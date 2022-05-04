Мажилис одобрил поправки в закон о республиканском референдуме

Мажилис на пленарном заседании одобрил проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил депутат Берик Бекжанов, поправки разработаны в целях унификации форм бюллетеней, использованных при проведении республиканского референдума.

«Глава государства предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию. Это очень уместное предложение, поскольку решение вопросов, касающихся наиболее важных аспектов жизни общества путем всенародного голосования - это особое проявление народной власти», - сказал депутат.

Так, законопроектом вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ, и признание действительными бюллетеней, в которых указаны все предложенные варианты ответов.

«Однако такие бюллетени не будут учитываться при голосовании. Кроме того, уточняется воля голосующего проголосовать путем проставления любой отметки в бюллетене. Данная норма в свою очередь создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования», - уточнил Берик Бекжанов.