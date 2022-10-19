Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы

Мажилис на пленарном заседании одобрил проект Закона «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил исполняющий обязанности министра финансов Ержан Биржанов, поступления на 2023 год составят 17,8 трлн тенге

с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге.

Доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается. Так с 40,2% в текущем году она будет снижена к 2025 году до 21,8%.

В 2023 году поступления от нефтяного сектора составят 5 трлн тенге с уменьшением на 1,4 трлн тенге. К 2025 году их объем будет доведен до 4,1 трлн тенге.

Гарантированный трансферт из Национального фонда планируется в следующих объемах: в 2023 году – 2,2 трлн тенге; в 2024 году – 2,0 трлн тенге; в 2025 году – 1,9 трлн тенге.

Целевой трансферт на следующий год определен в размере 1,0 трлн тенге и 400 млрд тенге на 2024 год.

Доля ненефтяных поступлений предусмотрена с ростом с 59,8% в 2022 году до 78,2% к 2025 году.

В абсолютном выражении в 2023 году ненефтяные поступления планируются в объеме 12,8 трлн тенге с увеличением на 3,4 трлн тенге к уточненному плану текущего года или на 35,9%.

«Увеличение объема доходов от ненефтяного сектора свидетельствует о постепенном улучшении диверсификации экономики страны и укреплении базы собственных доходов», - считает Биржанов.

Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением по отношению к ВВП с 3,3% к ВВП в текущем году до 2,5% к ВВП в 2025 году.

Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге или 17,4% к ВВП с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года.

Между тем, отметил Ержан Биржанов, структура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась.

«Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом, отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется. На социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года», - пояснил и.о. главы Минфина.

Он отметил, что рост расходов связан с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий, с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих, реализацией Национального проекта «Комфортная школа».

Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге.

«Приоритетами данного направления являются - развитие обрабатывающей промышленности, реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах, развитие и поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса, развитие транспортной и газотранспортной системы», - продолжил Биржанов.

Между тем, в ходе обсуждения законопроекта внесен ряд поправок. Первый блок поправок инициирован депутатами и направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов.

«Так, дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение население чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, ИКИ, а также строительство объектов здравоохранения. В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета», - сказал и.о министр финансов.

Второй блок поправок инициирован Правительством и направлен на финансовое обеспечение Послания Президента и отдельных его поручений.

«Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов Мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью», - пояснил Биржанов.