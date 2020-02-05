Мажилис одобрил ратификацию договора с Бразилией о передаче осужденных лиц

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Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Согласно договору, стороны осуществляют взаимное сотрудничество во всех случаях, относящихся к передаче осужденных лиц, говорится в заключении профильного комитета Мажилиса.
Договором предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и для отказа в ней.
"Ратификация будет способствовать реинтеграции осужденных лиц в общество их гражданской принадлежности", - отмечается в документе.