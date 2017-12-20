Мажилис одобрил ратификацию Конвенции между РК и Ирландией об избежании двойного налогообложения

Сегодня на пленарном заседании Мажилис одобрил проект закона "О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Ирландия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней", сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
Как отметила депутат Екатерина Никитинская, Конвенция предусматривает устранение двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами того или иного договаривающегося государства.
"Устранение двойного налогообложения представляет собой процедуру, когда каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз в одном из договаривающихся государств в соответствии с положениями Конвенции. Другое государство в зависимости от метода, установленного налоговым законодательством, предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает доход, по которому уже было произведено налогообложение в другом государстве, из облагаемого совокупного дохода", – пояснила Екатерина Никитинская.