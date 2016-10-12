Мажилис одобрил ратификацию Парижского соглашения о климате

Фото Kazpravda.kz (Марат Кураков)
Мажилис на пленарном заседании одобрил проект закона "О ратификации Парижского соглашения", передает Kazpravda.kz.
Как отметил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, Соглашение направлено на: удержание прироста глобальной средней температуры не более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, адаптацию и снижение уязвимости к ней, благоприятное воздействие изменений климата при низком уровне выброса парниковых газов, а также привлечение финансовых средств на низкоуглеродное развитие и "зеленую" экономику.
Документом предлагаются основные механизмы реализации данной цели. В частности, удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 градуса. Повышение способности адаптации к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействие сопротивляемости к изменению климата таким образом, чтобы не ставить под угрозу производство продовольствия. А также приведение финансовых потоков в соответствии с траекторией развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.
Конференция, действующая в качестве совещания участников Соглашения, периодически подводит итоги осуществления документа для оценки коллективного прогресса в выполнении задачи настоящего Соглашения. Первое глобальное подведение итогов будет проходить в 2023 году.
Соглашение подписано в Париже 12 декабря 2015 года. К настоящему моменту его ратифицировали 76 стран.
Проект закона был одобрен депутатами в первом чтении.