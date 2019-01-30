Мажилис одобрил создание бюджетной авиакомпании в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Мажилис РК на пленарном заседании в первом чтении одобрил поправки по вопросам транспорта, в том числе включающие в себя нормы по созданию в стране бюджетной авиакомпании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, документ разработан в целях создания благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптимизации контрольных функций на транспорте, приведения национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров по вопросам морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также совершенствования таможенных процедур в части контроля за перемещением товаров по территории Казахстана.
Вместе с тем, депутатами внесены поправки, направленные на конкретизацию оснований для остановки транспортных средств, урегулирование деятельности мобильных приложений по заказу такси, выдачу специальных разрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозки неделимых и жидких грузов, имеющих превышение по весогабаритным параметрам.
Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению законопроекта в соответствие с юридическим требованиями, а также уточняющие отдельные нормы и улучающие его содержание.