Общество
Мажилис одобрил упрощение регистрации самозанятых и снижение для них налогового бремени
Лаура Тусупбекова
Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам формализации занятости населения, предусматривающие упрощение регистрации самозанятых и снижение для них налогового бремени путем введения единого совокупного платежа (ЕСП), передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила министр труда и соцзащиты населения РК Мадина Абылкасымова, проект закона разработан с целью фактической проработки вопросов по учету доходов, уплате налогов и участию самостоятельно занятого населения в системах пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования.

"Данный законопроект направлен на стимулирование неформально занятых физлиц для формализации их деятельности путем уплаты ими единого совокупного платежа; унификацию категорий плательщиков в законах РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", "Об обязательном социальном страховании", "О пенсионном обеспечении"; введение всестороннего и наиболее приемлемого определения понятий "занятого лица", "независимый работник", а также четкой классификации занятого населения, что позволит обеспечить полный охват категорий занятого населения", – отметила глава Минтруда.

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