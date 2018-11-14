Мажилис одобрил упрощение регистрации самозанятых и снижение для них налогового бремени
Лаура Тусупбекова
Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам формализации занятости населения, предусматривающие упрощение регистрации самозанятых и снижение для них налогового бремени путем введения единого совокупного платежа (ЕСП), передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметила министр труда и соцзащиты населения РК Мадина Абылкасымова, проект закона разработан с целью фактической проработки вопросов по учету доходов, уплате налогов и участию самостоятельно занятого населения в системах пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования.
"Данный законопроект направлен на стимулирование неформально занятых физлиц для формализации их деятельности путем уплаты ими единого совокупного платежа; унификацию категорий плательщиков в законах РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", "Об обязательном социальном страховании", "О пенсионном обеспечении"; введение всестороннего и наиболее приемлемого определения понятий "занятого лица", "независимый работник", а также четкой классификации занятого населения, что позволит обеспечить полный охват категорий занятого населения", – отметила глава Минтруда.