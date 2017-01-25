Политика
Мажилис одобрил военные учения между Казахстаном и Турцией
Жания Уранкаева
Депутаты Мажилиса РК одобрили законопроект "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей стороны при проведении учений подразделениями специального назначения", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

С презентацией законопроекта перед депутатами выступил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров. 

"Меморандум совершен с целью определения обязательств и ответственности сторон, а также основных принципов оказания поддержки принимающей стороны во время проведения учений подразделениями специального назначения. Также меморандум разъясняет стандарты, типы, уровни и методы оказания поддержки, которые предоставляются принимающей стороной для направляющей стороны во время проведения учения", – сообщил он.  

В ходе обсуждения законопроекта депутат Жамбыл Ахметбеков поинтересовался, не будет ли ратификация меомрандума противоречить нормам ОДКБ, членом которой является РК. 

"Учитывая нынешнюю политическую обстановку в Турции, хотелось бы уточнить, насколько есть необходимость проводить учения наших войск на территории Турции? Какие цели преследуют данные учения – военные действия или поимку преступных элементов, или какие-то другие цели? Турция является членом НАТО, Казахстан – членом ОДКБ. Нынешняя ситуация – "натянутые" отношения между НАТО и Россией. В одной из статей меморандума указывается, что будут ввозиться необходимые вооружения, военная техника, специальные средства и боеприпасы. Если страна-член НАТО будет вводить на территорию нашей страны свои войска и будет проводить учения, не возникнут ли противоречия касательно нашего союза в рамках ОДКБ", – спросил народный избранник. 

Заместитель министра заявил о том, что в рамках меморандума решаются вопросы, не противоречащие ранее заключенным соглашениям. 

"Меморандум предназначен для проведения учений и оказания поддержки для подразделений специального назначения Вооруженных сил. Поэтому другие вопросы, в том числе политические, не затрагиваются и не решаются данным меморандумом. Основная цель – повышение профессионализма военнослужащих, если смотреть на нашу военную доктрину, она направлена на обеспечение международной и региональной безопасности. Поэтому подобные учения мы проводим не только с Турцией, но и с другими государствами. С членами НАТО у нас есть отдельный план. В рамках ОДКБ наши Вооруженные силы также проводят учения, соревнования. Здесь нет никаких противоречий", – пояснил Талгат Мухтаров. 

Помимо этого, документ предусматривает: оказание содействия принимающей стороны во время учений в развертывании подразделений направляющей стороны в определенных районах и местностях; разрешение подразделению направляющей стороны использовать воздушное пространство, железные дороги, автомобильные трассы своего государства для ввоза, перемещения внутри страны, вывоза техники, оружия и боеприпасов.

Стороны обязуются безвозмездно и бесплатно предоставлять оружие, продовольствие, материальные средства, транспорт, средства связи, медуслуги и оборудование в рамках учений.

Согласно законотворческой процедуре проект закона направляется в Сенат РК. 

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