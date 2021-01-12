Мажилис Парламента практически полностью обновился – Казбек Майгельдинов

Политика
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Политолог Казбек Майгельдинов поделился мнением касательно итогов прошедших выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане. Эксперт отметил, что новый состав Парламента – это результат достигнутого общественно-политического консенсуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.   

"Выборы прошли стабильно, спокойно. Изначально основной целью было провести выборы спокойно, соблюдая все меры безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Все это демонстрирует достаточно высокий уровень политической зрелости и организованности наших сограждан", – считает Казбек Майгельдинов.

Также политолог отмечает, что важное значение в ходе агитации политические партии уделяли своим целевым аудиториям.

"Партии, которые не преодолеют 7% барьер, в любом случае упрочат свои позиции в регионах и будут принимать активное участие в формировании региональной повестки. Главное преимущество этих выборов – укрепление позиций партий в регионах и активизация региональных политических процессов. В текущей избирательной кампании мы наблюдали широкий интерес к процессу наблюдения за выборами со стороны неправительственного сектора и простых граждан", – отметил К. Майгельдинов.

Вместе с тем К. Майгельдинов прокомментировал уже утвержденные партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Добавим, что списки уже опубликовали партии "Nur Otan" и "Ак жол".

"Новый состав Парламента – это результат достигнутого общественно-политического консенсуса. Эти люди примут непосредственное участие в реализации нового пакета реформ Президента. Это предполагает большую персональную ответственность. Первый пакет политических реформ уже дал свои плоды. Стабильный избирательный процесс лишнее тому подтверждение. Фактически во всех списках – новые лица. Это основной показатель, что Мажилис Парламента практически полностью обновился. К тому же за счет 30% квоты произойдет омоложение депутатского состава. Мажилис должен стать мобильным и эффективным", – резюмировал К. Майгельдинов.

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