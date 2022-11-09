Фото: акимат Карагандинской области
Мажилис , Происшествия

Мажилис почтил минутой молчания память погибших горняков

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты почтили минутой молчания память горняков, погибших на шахте имени Ленина города Шахтинска Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В городе Шахтинске Карагандинской области 3 ноября погибли 5 человек. От имени всего депутатского корпуса выражаю соболезнования родным и близким погибших горняков. В связи с этим предлагаю почтить память погибших минутой молчания", - сказал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Напомним, 3 ноября на шахте Ленина компании "АрселорМиттал Темиртау" произошло ЧП. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников. Утром было обнаружено тело пятого работника.

7 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принять безотлагательные жесткие меры. С 2006 года на предприятиях металлургического комбината произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 казахстанцев.

Популярное

Все
Купить наркотики через Интернет сегодня стало почти так же легко, как заказать пиццу
За последние 20 лет на угольных предприятиях, принадлежащих миллиардеру Митталу, погибли более 100 горняков
Подписанные Президентом шесть законов, в том чис­ле «О Конституционном суде РК», являются логичным финалом обнародованных Главой государства в мартовском Послании и поддержанных на референдуме народом страны поправок в Конституцию Казахстана
Программа масштабной политической модернизации получила окончательное правовое оформление
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал на днях закон об амнистии участников январских событий, подчеркнув, что, проявив гуманизм, мы как нация извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения
Заведующая сетью детских садов присвоила почти 19 с половиной миллионов тенге
Экология столицы стала главной темой встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов с общественностью Астаны
Указ Президента Республики Казахстан
​​​​​​​Ярослава Шведова: Я верю в девчонок
​​​​​​​Штрихи к картине мира
​​​​​​​На ринге всегда непросто
Приходите, будет интересно!
Хлопковая лихорадка
​​​​​​​Мы вместе!
​​​​​​​Две минуты на ответ
Драка девушек у ночного клуба в Аксае попала на видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 ноября
Реликвию эпохи древних тюрков случайно обнаружили в Алматинской области
Рабочий погиб в результате ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске
30 казахстанских студентов начали обучение по глобальной программе Huawei «Seeds for the Future 2022»
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Мажилис
Лёгкий принёс присягу народу Казахстана
Происшествия
Рабочий погиб в результате ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Происшествия , Крупные ДТП
Подробности смертельного ДТП с автобусами рассказали в поли…
Происшествия
Более 100 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]