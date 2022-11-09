Мажилис почтил минутой молчания память погибших горняков

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты почтили минутой молчания память горняков, погибших на шахте имени Ленина города Шахтинска Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В городе Шахтинске Карагандинской области 3 ноября погибли 5 человек. От имени всего депутатского корпуса выражаю соболезнования родным и близким погибших горняков. В связи с этим предлагаю почтить память погибших минутой молчания", - сказал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Напомним, 3 ноября на шахте Ленина компании "АрселорМиттал Темиртау" произошло ЧП. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников. Утром было обнаружено тело пятого работника.

7 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принять безотлагательные жесткие меры. С 2006 года на предприятиях металлургического комбината произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 казахстанцев.