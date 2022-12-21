Мажилис принял новый регламент палаты

Мажилис на пленарном заседании принял нормы, регламентирующие деятельность нижней палаты Парламента Казахстана по принятию законов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Ряд поправок направлен на улучшение деятельности Мажилиса.
Так, исключены устаревшие нормы, которые противоречили Закону РК «О правовых актах», предусматривающие внесение в Мажилис проектов законов с прилагаемыми к ним необходимыми материалами.
Также регламентированы вопросы по уточнению порядка проведения заседаний головными комитетами и рабочими группами, сроков подготовки материалов на бюро и пленарные заседания, а также вопросы заслушивания отчетов Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета.
Кроме того, приняты поправки, представляющие фракциям политических партий дополнительное время для выступлений на пленарных и иных мероприятиях.