Мажилис принял новый регламент палаты

Мажилис на пленарном заседании принял нормы, регламентирующие деятельность нижней палаты Парламента Казахстана по принятию законов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Ряд поправок направлен на улучшение деятельности Мажилиса.

Так, исключены устаревшие нормы, которые противоречили Закону РК «О правовых актах», предусматривающие внесение в Мажилис проектов законов с прилагаемыми к ним необходимыми материалами.

Также регламентированы вопросы по уточнению порядка проведения заседаний головными комитетами и рабочими группами, сроков подготовки материалов на бюро и пленарные заседания, а также вопросы заслушивания отчетов Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета.

Кроме того, приняты поправки, представляющие фракциям политических партий дополнительное время для выступлений на пленарных и иных мероприятиях.