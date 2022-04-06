Мажилис приступил к поправкам в бюджет на 2022-2024 годы

Мажилис приступил к работе над законопроектами «О внесении изменений в Закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы» и «О внесении изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил глава профильного комитета палаты Марат Кусаинов, поправки разработаны в связи с уточнением прогноза макро-экономических показателей на 2022-2026 годы.

«Кроме того, направлены на реализацию поручения Главы государства, а также ежегодных посланий народу Казахстана, и на выполнение ряда принятых обязательств. Комитет по финансовому бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту до 1 июня 2021 года", - сказал Марат Кусаинов.