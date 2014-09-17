Мажилис ратифицировал соглашение между Казахстаном и Швейцарией о взаимной депортации граждан

Мажилис Парламента РК одобрил проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", передает корреспондент Kazpravda.kz.
По информации заместителя министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, данное соглашение подписано в Берне 4 марта 2010 года.
"В соответствии с условиями соглашения запрашиваемая сторона примет на основании заявления запрашивающей стороны и в соответствии с процедурой, предусмотренной соглашением, любое лицо, которое не выполняло или больше не выполняет условия въезда, пребывания или проживания на территории государства запрашивающей стороны и являющееся гражданином государства запрашиваемой стороны. Данное положение также распространяется на незаконно пребывающих или проживающих лиц, которые обладали гражданством государства запрашиваемой стороны на момент въезда в государство запрашивающей стороны, но впоследствии отказались от гражданства государства запрашиваемой стороны в соответствии с национальным законодательством последнего и не приобрели гражданство или вид на жительство в государстве запрашивающей стороны или любого иного государства", – сказал Тургумбаев, представляя проект депутатам.
Кроме этого, согласно проекту, любое возвращение лица, подлежащего реадмиссии, требует подачи заявления непосредственно в адрес компетентного органа запрашиваемой стороны.
Все расходы, по словам Тургумбаева, связанные с депортацией лиц, в том числе пересечением пунктов границы государства запрашиваемой стороны, транзитом, возвращением и установлением гражданства лица и факта прибытия, несет запрашивающая сторона. При этом компетентные органы сторон могут возместить затраты за счет лица, подлежащего реадмиссии, или третьих сторон в пределах средств, предусмотренных нацзаконодательством государств сторон.