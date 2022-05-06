Мажилис сформировал повестку предстоящего пленарного заседания

Сегодня в Мажилисе под председательством Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро, на котором, по предложению профильных комитетов, сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.

На обсуждение депутатов вносится законопроект по вопросам развития рынка стрессовых активов.

Правительственный законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечения их в экономический оборот.

По мнению разработчиков, для достижения этого, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к рынку стрессовых активов широкого круга инвесторов, заинтересованных в оздоровлении активов и вовлечении их в экономический оборот.

Во втором чтении Мажилису предложены законодательные поправки по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью.

Наряду с ними на пленарном заседании предлагается рассмотреть законопроект о ратификации Соглашения с Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона.

Депутатам предстоит также определить срок подготовки заключения по новому законопроекту «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» с сопутствующими поправками.