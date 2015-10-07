Мажилис согласился с поправками в Трудовой кодекс

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект Трудового кодекса и направили его в Сенат, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Поправки в трудовое законодательство, в частности, предусматривают расширение механизмов гибкого регулирования трудовых отношений и снятие ряда ограничений, препятствующих развитию предприятий.
Ранее министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова сообщала, что концептуальная модель нового Трудового кодекса предлагает определить границы вмешательства государства в сферу трудовых отношений между работодателем и работниками, распределить роль и ответственность субъектов трудовых отношений.
"Государством будут устанавливаться минимальные трудовые стандарты, базовые гарантии компенсации работникам, определяться основные права и обязанности и жестко обеспечиваться контроль их исполнения со стороны работодателя. При этом минимальные социальные стандарты в полной мере обеспечивают конституционное право каждого на свободу труда, условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации", – уточняла она.
Проект предполагает, что отношения между работодателями и работниками будут строиться в большей степени на принципах саморегулирования, при этом будет усилен потенциал коллективных переговоров и заключаемых соглашений и договоров. То есть, с одной стороны, для работодателя в определенной степени упрощены процедуры найма, кадрового перемещения, увольнения, определения условий труда работников. С другой – укреплены базовые трудовые гарантии и права работников с возможностью их расширения через заключаемые индивидуальные и коллективные договоры и соглашения. Таким образом существенно усилена роль соглашений и коллективных договоров, которые не получают должного развития.
Кроме того, расширена роль профсоюзов в обеспечении прав и интересов работников, также предлагается ряд мер, направленных на стимулирование создания рабочих мест для отдельных категорий работников, включая инвалидов, молодежь, лиц с семейными обязанностями.
Добавим, что в целом в проекте кодекса предполагается сохранить оптимальное равновесие между социальной защитой, справедливостью, с одной стороны, и экономической эффективностью – с другой.
Депутаты также одобрили во втором, окончательном, чтении сопутствующие поправки в законодательство по вопросам регулирования труда. Предусматривается внесение изменений и дополнений в два кодекса и пять законов с целью устранения пробелов в законодательстве.