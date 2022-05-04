Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании включил в повестку проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Отметим, что изначально Мажилис взял в работу законопроект для подготовки заключения и, как отметил депутат Арман Кожахметов, проект разработан в целях унификации форм бюллетеней, используемых при проведении республиканского референдума с избирательными бюллетенями, используемыми на выборах.

«Законопроект содержит положения, регламентирующие требования к бюллетеням при проведении республиканского референдума, что создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования. Комитет готов принять законопроект в работу», - сказал мажилисмен.

Однако, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что вопрос будет включен в повестку нынешнего пленарного заседания.

«Учитывая важность проекта закона, считаем возможным обсудить данный проект закона на сегодняшнем пленарном заседании, и в связи с этим просим данный вопрос включить в повестку дня», - сказал спикер.