Мажилис выразил доверие Правительству Карима Масимова

Мажилис Парламента РК VI созыва выразил доверие Правительству Карима Масимова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе пленарного заседания 96 депутатов проголосовали "за", 7 – воздержались, 4 – против. После голосования Премьер-Министр РК поблагодарил мажилисменов за оказанное доверие.
"Прежде всего хочу поздравить вас с состоявшимися выборами и получением высокого статуса депутата Мажилиса Парламента, мандата доверия от всех казахстанцев, – сказал глава Кабмина. – Ваше доверие – большая честь и ответственность для меня лично и всех членов Правительства. Мы продолжим работу по достижению стратегических целей, обозначенных Главой государства в программных документах. Сейчас Правительство активно работает над практической реализацией мероприятий "Плана нации "100 шагов".
Также глава Кабинета министров заявил о готовности реализации новых задач, озвученных Президентом страны в ходе совместной сессии Парламента РК.
"Необходимо отметить, что благодаря эффективному взаимодействию депутатов и членов Правительства оперативно принят целый ряд законов, обеспечивших успешный старт ста конкретных шагов. Хочу заверить Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева и вас, уважаемые депутаты, что Правительство приложит все усилия для реализации экономической политики, направленной на процветание нашей Родины. Я был, есть и остаюсь верным помощником нашего Президента, большое спасибо за доверие", – резюмировал Масимов.
Напомним, сегодня на пленарном заседании был избран спикер Мажилиса Парламента, им стал Бактыкожа Измухамбетов, вице-спикерами назныечны Владимир Божко и Гульмира Исимбаева.