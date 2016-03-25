Политика
Мажилис выразил доверие Правительству Карима Масимова
Жания Уранкаева
Мажилис Парламента РК VI созыва выразил доверие Правительству Карима Масимова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В ходе пленарного заседания 96 депутатов проголосовали "за", 7 – воздержались, 4 – против. После голосования Премьер-Министр РК поблагодарил мажилисменов за оказанное доверие. 

"Прежде всего хочу поздравить вас с состоявшимися выборами и получением высокого статуса депутата Мажилиса Парламента, мандата доверия от всех казахстанцев, – сказал глава Кабмина. – Ваше доверие – большая честь и ответственность для меня лично и всех членов Правительства. Мы продолжим работу по достижению стратегических целей, обозначенных Главой государства в программных документах. Сейчас Правительство активно работает над практической реализацией мероприятий "Плана нации "100 шагов".

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Также глава Кабинета министров заявил о готовности реализации новых задач, озвученных Президентом страны в ходе совместной сессии Парламента РК. 

 "Необходимо отметить, что благодаря эффективному взаимодействию депутатов и членов Правительства оперативно принят целый ряд законов, обеспечивших успешный старт ста конкретных шагов. Хочу заверить Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева и вас, уважаемые депутаты, что Правительство приложит все усилия для реализации экономической политики, направленной на процветание нашей Родины. Я был, есть и остаюсь верным помощником нашего Президента, большое спасибо за доверие", – резюмировал Масимов. 

Напомним, сегодня на пленарном заседании был избран спикер Мажилиса Парламента, им стал Бактыкожа Измухамбетов, вице-спикерами назныечны Владимир Божко и Гульмира Исимбаева.

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