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Мажилис
Мажилис взял в работу поправки в КоАП по противодействию финансовым пирамидам
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании взял в работу поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил депутат Марат Кусаинов, поправки разработаны депутатами Парламента для реализации поручения Главы государства по противодействию финансовым пирамидам.

«Основными целями являются повышение защищенности имущества граждан и пресечение деятельности финансовой пирамиды на ее начальной стадии. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 16 ноября 2022 года», – сказал депутат.

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