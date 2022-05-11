Мажилис взял в работу законопроект о банкротстве физлиц

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании взял в работу проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил спикер палаты Ерлан Кошанов, важность законопроекта диктует необходимость обсуждать документ максимально открыто.

«Необходимо найти баланс между интересами финансовых институтов и запросами наших граждан. Это должны быть системные решения», – сказал он.

Напомним, 5 января 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц».