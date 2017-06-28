Мажилис занимался историческими вопросами – Нигматулин подвел итоги сессии

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин подвел итоги работы палаты во время второй сессии, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Нынешняя сессия была очень содержательной и насыщенной. Было проведено 38 пленарных заседаний Мажилиса, на которых мы с вами рассмотрели 226 вопросов, за этот период палатой одобрено, рассмотрено и направлено в Сенат 84 законопроекта – это достаточно хороший объем работы. Также было проведено 16 правительственных часов, два парламентских слушания, 25 "круглых столов", 17 выездных заседаний комитетов Мажилиса и четыре международные научно-практические конференции", – сказал Нигматулин.

Вопросы, которыми занимался Мажилис, по мнению Нигматулина, можно назвать историческими.

"Мы вместе с коллегами из Сената приняли историческую декларацию 25-летия Независимости Республики Казахстан, в которой выдержана твердая приверженность к стратегическому курсу Елбасы и показана исключительная роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии нашего независимого Казахстана", – отметил спикер палаты.

Депутаты Мажилиса активно использовали свое конституционное право законодательной инициативы и разработали и внесли 15 законопроектов, 10 из которых уже приняты и пять находятся в работе.

За сессию был введен новый формат, который сделал работу народных избранников более открытой.

"Сейчас все проекты законов сразу после внесения изменений размещаются на официальном сайте Мажилиса, публикуются депутатские запросы и ответы на них государственных органов. На заседаниях рабочих групп обсуждаются законопроекты и теперь в этом обсуждении принимают участие представители неправительственных организаций, партии, не вошедшие в Парламент, и представители средств массовой информации. С начала сессии все пленарные заседания проходят в режиме онлайн трансляции", – рассказал председатель.

В целом, сказал Нигматулин, резюмируя свое выступление, депутаты Мажилиса эффективно и профессионально выполняют свои задачи, за что поблагодарил коллег. 

"Я хотел бы, уважаемые коллеги, искренне поблагодарить всех вас за эту напряженную и дружную работу. И вот теперь обо всей этой проделанной работе нам нужно проинформировать наших избирателей в ходе выездов в регионы, которые у нас запланированы на июль и август", – подытожил Нурлан Нигматулин.

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Портреты на стекле
Инклюзия как стратегический приоритет
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Субботнику дождь не помеха
Две победы на старте
Бронзовый танец с лентой
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
Ключи от надежды
Меняется система аттестации педагогов
Ожидается строительство еще двух заводов
Степные озера получат паспорта
К проактивному реагированию на киберугрозы
Предусмотрены технологии чистого угля
Бюро Сената
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

