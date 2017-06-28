Мажилис занимался историческими вопросами – Нигматулин подвел итоги сессии

Фото ©Калижана Оспанова/Kazpravda.kz
Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин подвел итоги работы палаты во время второй сессии, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Нынешняя сессия была очень содержательной и насыщенной. Было проведено 38 пленарных заседаний Мажилиса, на которых мы с вами рассмотрели 226 вопросов, за этот период палатой одобрено, рассмотрено и направлено в Сенат 84 законопроекта – это достаточно хороший объем работы. Также было проведено 16 правительственных часов, два парламентских слушания, 25 "круглых столов", 17 выездных заседаний комитетов Мажилиса и четыре международные научно-практические конференции", – сказал Нигматулин.
Вопросы, которыми занимался Мажилис, по мнению Нигматулина, можно назвать историческими.
"Мы вместе с коллегами из Сената приняли историческую декларацию 25-летия Независимости Республики Казахстан, в которой выдержана твердая приверженность к стратегическому курсу Елбасы и показана исключительная роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии нашего независимого Казахстана", – отметил спикер палаты.
Депутаты Мажилиса активно использовали свое конституционное право законодательной инициативы и разработали и внесли 15 законопроектов, 10 из которых уже приняты и пять находятся в работе.
За сессию был введен новый формат, который сделал работу народных избранников более открытой.
"Сейчас все проекты законов сразу после внесения изменений размещаются на официальном сайте Мажилиса, публикуются депутатские запросы и ответы на них государственных органов. На заседаниях рабочих групп обсуждаются законопроекты и теперь в этом обсуждении принимают участие представители неправительственных организаций, партии, не вошедшие в Парламент, и представители средств массовой информации. С начала сессии все пленарные заседания проходят в режиме онлайн трансляции", – рассказал председатель.
В целом, сказал Нигматулин, резюмируя свое выступление, депутаты Мажилиса эффективно и профессионально выполняют свои задачи, за что поблагодарил коллег.
"Я хотел бы, уважаемые коллеги, искренне поблагодарить всех вас за эту напряженную и дружную работу. И вот теперь обо всей этой проделанной работе нам нужно проинформировать наших избирателей в ходе выездов в регионы, которые у нас запланированы на июль и август", – подытожил Нурлан Нигматулин.