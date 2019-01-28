Мажилисмен не смог оплатить Единый совокупный платеж ни одним онлайн-способом
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса РК Альберт Рау не смог оплатить Единый совокупный платеж (ЕСП) ни одним онлайн-способом. Об этом депутат сообщил в ходе правительственного часа в Мажилисе, посвященного вопросам цифровизации налогового администрирования, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С нового года введен Единый совокупный платеж. Кто-то пробовал его заплатить в электронном виде? Я попробовал. Ни на сайте Налогового комитета ни на E-gov сегодня это сделать невозможно", – констатировал мажилисмен.
Не смог оплатить ЕСП Альберт Рау и на сайте Казпочты.
"Вчера я попробовал заплатить через Казпочту. Есть иконка, нажать можно, платеж опять не проходит", – посетовал депутат.
По его мнению, при таком подходе уполномоченные органы нивелируют идею ЕСП.
"Мы дискредитируем начинание, потому что неоднозначное отношение к этому налогу, хотя лично я считаю, что это было абсолютно правильное решение. На 25 января 2019 года, по данным Комитета государственных доходов, этот налог уплатили аж 1 495 человек! А мы говорим о сотнях тысяч, если не о миллионах потенциальных плательщиков ЕСП", – констатировал депутат.