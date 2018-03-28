Мажилисмен опасается повышения тарифов после приобретения "Казахтелекомом" акций Kcell

Общество
Лаура Тусупбекова
Фото parlam.kz
Депутат Мажилиса Аскар Базарбаев высказал опасение, что после возможного приобретения акций Kcell "Казахтелеком" будет иметь возможность диктовать рынку свои условия. Соответствующий депутатский запрос на имя министра национальной экономики он озвучил в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.      

"Публикуемая информация свидетельствует о том, что количество пользовательских контрактов "Казахтелекома" после приобретения Kcell может достигнуть 17 миллионов, что превышает 65 процентов от общего рынка. Монополия и экономическая концентрация в таких масштабах может привести к повышению тарифов для рядовых пользователей", – считает депутат.

По его мнению, в случае приобретения акций Kcell "Казахтелеком" будет иметь реальную возможность диктовать рынку свои условия.

"Предоставление "Казахтелекому" согласия на приобретение 75 процентов акций Kcell, по мнению специалистов, идет вразрез с политикой государства по антимонопольному регулированию. Учитывая общественный резонанс, по рассматриваемой сделке прошу предоставить информацию о том, какие меры будут предприняты уполномоченным органом по недопущению ограничения конкуренции и возможного повышения тарифов", – отметил Аскар Базарбаев.

Популярное

Все
Социализация без барьеров
Поздравили фронтового связиста
Наши юниоры пишут мировую историю
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Климатическая адаптация системы образования
Внимание к избирательным процессам растет
Нужна унификация экологических нормативов
Увидеть выдру – большая удача
Манифест космического века
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Духовные истоки и свет знания
Спас человек лебедя
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Здесь будет экопарк
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Шаг за шагом к вершине
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Внимание к избирательным процессам растет
Поздравили фронтового связиста
Казахстанцы прочитали свыше 2 млн книг в рамках проекта пар…
Премьер поручил масштабировать приложение павлодарских студ…

