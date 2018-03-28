Мажилисмен опасается повышения тарифов после приобретения "Казахтелекомом" акций Kcell

Депутат Мажилиса Аскар Базарбаев высказал опасение, что после возможного приобретения акций Kcell "Казахтелеком" будет иметь возможность диктовать рынку свои условия. Соответствующий депутатский запрос на имя министра национальной экономики он озвучил в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Публикуемая информация свидетельствует о том, что количество пользовательских контрактов "Казахтелекома" после приобретения Kcell может достигнуть 17 миллионов, что превышает 65 процентов от общего рынка. Монополия и экономическая концентрация в таких масштабах может привести к повышению тарифов для рядовых пользователей", – считает депутат.
По его мнению, в случае приобретения акций Kcell "Казахтелеком" будет иметь реальную возможность диктовать рынку свои условия.
"Предоставление "Казахтелекому" согласия на приобретение 75 процентов акций Kcell, по мнению специалистов, идет вразрез с политикой государства по антимонопольному регулированию. Учитывая общественный резонанс, по рассматриваемой сделке прошу предоставить информацию о том, какие меры будут предприняты уполномоченным органом по недопущению ограничения конкуренции и возможного повышения тарифов", – отметил Аскар Базарбаев.