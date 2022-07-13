Мажилисмен проверил выполнение госпрограмм в Акмолинской области

Какие проблемы актуальны для жителей Сандыктауского района, выяснил в ходе поездки в Акмолинскую область депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Аскарбек Уйсимбаев.

В рамках мониторинга реализации Дорожной карты Предвыборной программы партии мажилисмен ознакомился с работами по реконструкции стадиона «Урожай» в селе Балкашино.

Стадион построен в 1982 году и за это время ни разу не ремонтировался. В рамках специального проекта «Ауыл - Ел бесігі» на его реконструкцию было выделено 389 млн. тенге.

По словам подрядчиков, сейчас ведутся восстановительные работы. Построены новые зрительские места, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки. Проведен водопровод. Кроме того, ведутся работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории. И примерно через 2-3 недели стадион будет передан в пользование жителей села.

Ознакомившись с ходом ремонтных работ, депутат Мажилиса акцентировал внимание на важности эффективного освоения выделенных средств, а также качества и соблюдения сроков ремонтных работ.

В ходе поездки депутат побывал в шести районах области, ознакомился с работой ряда предприятий и социальных учреждений области, провел приемы граждан по личным вопросам.