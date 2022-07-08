Мажилисмены изучили проблемы коммунальщиков в Усть-Каменогорске

Сегодня в Усть-Каменогорске депутаты Мажилиса Ирина Унжакова, Зарина Камасова и Игорь Панченко провели встречу с коллективом горводоканала. В разговоре с парламентариями сотрудники предприятия пожаловались на низкую заработную плату.

Причиной тому, по мнению руководства горводоканала, является, в частности, запрет на занятие сопутствующими услугами. Например, химическим и биологическим анализом состава воды. Раньше это было дополнительным источником доходов предприятия, за счёт которых могли повышать зарплату. Теперь у них только тариф на коммунальные услуги, который утверждается антимонопольным комитетом.

Говоря об этом, рабочие уточнили, что оклады им не повышали уже несколько лет и в целом предприятию не хватает финансирования. Большая часть техники устарела, сильно изношены системы водоснабжения, отсюда порывы. Устранять их приходится по 12 часов и более. И при этом нет материального поощрения.

По словам автослесаря Николая Дроздова, такая работа не привлекательна для молодежи. Здесь работают в основном люди предпенсионного возраста. Работа тяжелая, за которую платят очень маленькие деньги, в пределах 80-90 тысяч тенге, и прожить на них месяц, конечно же, очень тяжело.

Выслушав наказы своих земляков-избирателей, мажилисмен Ирина Унжакова отметила, что с одной стороны, повышение тарифов сразу вызовет социальное недовольство. С другой - видно, что работники предприятий в основном возрастные. Молодёжи мало. Особенно по рабочим специальностям.

- И вот дилемма. Если уйдут они, кто будет обеспечивать людей водой, теплом, светом? Придётся разбираться в причинах исключения дополнительных услуг, оказываемых предприятиями-монополистами. Насколько это решение разумно и обоснованно? – считает Ирина Унжакова.

В ходе встречи мажилисмены ответили и на другие вопросы горожан, а некоторые, по которым потребуется время для изучения и анализа - взяли в работу.