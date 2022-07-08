Мажилисмены обсудили проблемы региона с жителями Актюбинской области

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Сергей Симонов, Амангалий Бердалин и Галымжан Елеуов побывали на строительных площадках многоэтажных жилых домов в Актобе. Жилье строится в рамках Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

На сегодняшний день в микрорайоне Нур-Актобе строится 11 многоэтажных домов на 1425 квартир. Местный подрядчик ТОО «Актобе Саулет» взялся за строительство 5 панельных девятиэтажных домов и планирует завершить работы в этом году. До конца года в целом по области будет сдано 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилья.

Мажилисмены обсудили со строителями текущие вопросы строительства, в том числе, связанные с освоением выделенных средств.

Ознакомившись с ходом строительных работ, депутаты отметили, что на темпы строительства влияет удорожание строительных материалов. В связи с чем, отметил Амангали Бердалин, возникает необходимость ежегодного увеличения коэффициента затрат. Одним из способов обеспечения населения доступным жильем, по мнению депутата, должно стать использование в строительстве местных строительных материалов.

- Правительство делает все возможное, чтобы удержать темпы строительства на уровне прошлых лет. Для этого застройщикам создаются необходимые условия. С учетом роста цен на строительные материалы производится корректировка смет. На контроле держится вопрос с объектами, которые простаивают с прошлого года. По ним проводится экспертиза. С учетом корректировки смет строительство этих объектов будет профинансировано, - сказал Сергей Симонов.

Депутаты Мажилиса рассказали, что ранее провели встречи с жителями Уилского, Байганинского и Мартукского районов и ознакомились с ситуацией на местах. Они систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с Правительством.

- Мы встретились с жителями района, лидерами общественного мнения, многодетными матерями и молодежью. По итогам встреч и приема граждан очевидно, что сейчас в регионе особенно остро стоят вопросы вакцинации скота, экспорта шкур, шерсти и мяса. Считаю, что поднятые вопросы очень актуальны и требуют особого внимания и со стороны местных исполнительных органов, центральных госорганов и, конечно, депутатов. Взяли вопросы на личный контроль, - отметил Галымжан Елеуов.

Депутаты продолжат свои встречи в регионе до 14 июля и планируют побывать в Хромтауском и Айтекебийском районах области.