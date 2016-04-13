Мажилисмены одобрили проект соглашения с МБРР

Мажилис Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект Закона "О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и развития об учреждении и функционировании офисов в Республике Казахстан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Интерфакс-Казахстан".
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и развития об учреждении и функционировании офисов в Республике Казахстан подписано в Давосе 21 января 2016 года.
Как говорится в заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности, в рамках соглашения Всемирный банк имеет офисы в Республике Казахстан и укомплектовывает их сотрудниками для предоставления услуг операционной и административной поддержки.
Всемирный банк берет на себя в полном объеме расходы по заработной плате и другим выплатам сотрудникам и служащим.
Помещения офисов пользуются неприкосновенностью и находятся под контролем и управлением Всемирного банка.
Кроме этого, соглашением определен ряд иммунитетов Всемирного банка и его сотрудников. В частности, имущество и активы Всемирного банка не подлежат никаким формам обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации или любой другой форме изъятия в результате актов исполнительной или законодательной власти. Архивы Всемирного банка являются неприкосновенными.
Всемирный банк, его активы, собственность и доход, а также его деятельность и транзакции не подлежат обложению никакими налогами и таможенными пошлинами. Всемирный банк также освобожден от любых обязательств по сбору или уплате каких-либо налогов или пошлин.
Сотрудники освобождаются от уплаты налогов и других обязательных отчислений с или в отношении заработной платы и вознаграждений, выплачиваемых им Всемирным банком.
Также сотрудники Всемирного банка, служащие в офисе, освобождаются вместе с супругами и лицами, находящимися на их иждивении, от ограничений по въезду в страну и регистрации иностранцев.
Сотрудники Всемирного банка, служащие в офисе, вместе со своими супругами и лицами, находящимися на их иждивении, пользуются теми же льготами по репатриации, какими пользуются дипломатические представители соответствующего ранга.
Согласно соглашению, Всемирный банк предпримет все необходимые усилия для обеспечения того, что привилегии, иммунитеты, льготы и условия, предоставляемые настоящим соглашением, не подвергаются злоупотреблению. Всемирный банк отзовет свой иммунитет, когда, по его мнению, такой иммунитет препятствует нормальному отправлению правосудия и когда он может быть отозван без угрозы интересам Всемирного банка, уточняется в заключении.
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и развития об учреждении и функционировании офисов в Республике Казахстан подписано в Давосе 21 января 2016 года.
Как говорится в заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности, в рамках соглашения Всемирный банк имеет офисы в Республике Казахстан и укомплектовывает их сотрудниками для предоставления услуг операционной и административной поддержки.
Всемирный банк берет на себя в полном объеме расходы по заработной плате и другим выплатам сотрудникам и служащим.
Помещения офисов пользуются неприкосновенностью и находятся под контролем и управлением Всемирного банка.
Кроме этого, соглашением определен ряд иммунитетов Всемирного банка и его сотрудников. В частности, имущество и активы Всемирного банка не подлежат никаким формам обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации или любой другой форме изъятия в результате актов исполнительной или законодательной власти. Архивы Всемирного банка являются неприкосновенными.
Всемирный банк, его активы, собственность и доход, а также его деятельность и транзакции не подлежат обложению никакими налогами и таможенными пошлинами. Всемирный банк также освобожден от любых обязательств по сбору или уплате каких-либо налогов или пошлин.
Сотрудники освобождаются от уплаты налогов и других обязательных отчислений с или в отношении заработной платы и вознаграждений, выплачиваемых им Всемирным банком.
Также сотрудники Всемирного банка, служащие в офисе, освобождаются вместе с супругами и лицами, находящимися на их иждивении, от ограничений по въезду в страну и регистрации иностранцев.
Сотрудники Всемирного банка, служащие в офисе, вместе со своими супругами и лицами, находящимися на их иждивении, пользуются теми же льготами по репатриации, какими пользуются дипломатические представители соответствующего ранга.
Согласно соглашению, Всемирный банк предпримет все необходимые усилия для обеспечения того, что привилегии, иммунитеты, льготы и условия, предоставляемые настоящим соглашением, не подвергаются злоупотреблению. Всемирный банк отзовет свой иммунитет, когда, по его мнению, такой иммунитет препятствует нормальному отправлению правосудия и когда он может быть отозван без угрозы интересам Всемирного банка, уточняется в заключении.