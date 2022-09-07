Мажилисмены одобрили проект закона о прокуратуре

Мажилис на пленарном заседании одобрил проект закона «О прокуратуре», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил заместитель Генерального проекурора Асет Чендалиев, законопроект разработан в соответствии со статьей 83 Конституции.

«Деятельность прокуратуры по новой редакции настоящей статьи регулируется Конституционным законом. В этой статье Конституции также закреплены основные функции прокуратуры. Это осуществление высшего надзора и уголовного преследования от имени государства и представление интересов государства в суде. Отмечается, что высший надзор и представление интересов государства в суде осуществляются в пределах и формах, установленных законом», - пояснил Асет Чендалиев.

Также законопроектом закрепляются три формы высшего надзора - это проведение проверок, анализ состояния законности, оценка вступивших в силу актов.

«Проверку будем проводить по поручению Президента, Генерального прокурора и решению прокуроров областей и районов. Прокуроры области и района могут назначить проверку только по следующим четырем основаниям - права людей, которые не могут защитить себя (дети, пожилые люди, инвалиды); для защиты прав неограниченного круга лиц; если необходимо предотвратить последствия для жизни и здоровья человека, безопасности страны; по факту вмешательства в работу индивидуального предпринимателя со стороны государственных органов», - сказал заместитель Генпрокурора