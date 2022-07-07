Мажилисмены ознакомились с выполнением программ по Дорожной карте партии «AMANAT»

Депутаты Мажилиса Мейрамбек Толепберген и Гульдара Нурымова в ходе своей поездки в Жамбылскую область ознакомились с ходом строительства социальных объектов, получивших господдержку, а также ответили на вопросы избирателей.

В поселке Каракемер мажилисмены проинспектировали строительство медпункта, который возводится в рамках Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «AMANAT» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Строительство объекта началось 19 октября 2021 года и планируется завершить к концу июля этого года. В новой поликлинике будут работать дневное и процедурное отделения. Население поселка, численностью более 1600 человек, будут обслуживать 1 врач и 4 специалиста сестринского и фельдшерского персонала, дополнительно планируется принять на работу еще одного врача.

Депутаты переговорили жителями села и с представителями подрядной организации, обратив при этом их внимание на необходимость своевременного и качественного выполнения строительных работ.

Мажилисмен Мейрамбек Толепберген отметил, что теперь, согласно конституционной реформе, каждый казахстанец должен принимать самое активное участие в создании нового, справедливого Казахстана. К примеру, общественность района должна также проявлять сознательность и следить за качественным выполнением ремонтных работ.