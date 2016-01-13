Мажилисмены попросили Президента назначить досрочные парламентские выборы
Талгат Исенов
Депутаты Мажилиса Парламента РК обратились к Главе государства и казахстанской общественности с инициативой о роспуске палаты и проведении досрочных парламентских выборов, передает Kazpravda.kz.
"Осознавая всю ответственность, все три парламентские фракции – "Нур Отан", КНПК и "Ак Жол" – обращаются с инициативой к Главе государства принять указ о досрочном роспуске пятого созыва Мажилиса и назначить внеочередные парламентские выборы", – зачитал текст совместного обращения Нурлан Абдиров.
"Чтобы синхронизировать наши действия при реализации реформ на всех уровнях, необходимо совместить выборы в Парламент с выборами в местные маслихаты", – добавил депутат от КНПК Владислав Косарев.
Пятый созыв Мажилиса, отметили народные избранники, принял около 80 законов, для реализации каждой из пяти институциональных реформ создана соответствующая дорожная карта.
"Мы выполнили свою историческую миссию. Новые экономические реалии ставят перед страной новые задачи. Казахстан за 25 лет независимости из каждого мирового кризиса выходил обновленным и сильным. И сейчас благодаря Президенту Нурсултану Назарбаеву у нас есть стратегия борьбы с кризисом и конкретный План нации. И сейчас, когда наступает очередной период развития страны, принципиально важно получить от казахстанского народа новый мандат доверия", – добавил Косарев.
Азат Перуашев, в свою очередь, отметил, что представляемый им "Ак Жол", будучи партией национального бизнеса, также выступает за проведение досрочных выборов: "Давайте спросим у народа, каким партиям он доверяет. Бизнес хочет работать, не отвлекаясь на дискуссии".
Также спикеры подчеркнули, что инициатива о проведении досрочных выборов выдвинута и из соображений экономии бюджетных средств, а также обратились ко всем политическим партиям Казахстана, НПО и общественности поддержать их шаг.
Добавим, что на пленарном заседании палаты мажилисмены одобрили обращение к Президенту и единогласно проголосовали за выдвинутую инициативу фракций.
В нынешнем созыве нижней палаты – 107 депутатов, большинство из которых избраны на всенародных выборах 2012 года. И девять депутатов делегированы в Мажилис от АНК в том же году.
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