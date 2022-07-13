Мажилисмены продолжат контроль за исполнением предвыборной программы партии «AMANAT»

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Мади Ахметов, Беккали Торгаев, Канат Нуров приняли участие в расширенном заседании Бюро Политического совета городского филиала и депутатской фракции партии «AMANAT» в маслихате г. Алматы.

Рассмотрены вопросы улучшения условий жизни населения, дорожно-транспортной инфраструктуры и экологической ситуации, а также строительства объектов образования и медицины.

Заместитель акима г.Алматы Алишер Абдыкадыров проинформировал депутатов о ходе реализации предвыборной программы партии «AMANAT» за первое полугодие 2022 года по 12 направлениям.

Так, в 2022 году на стадии реализации находятся 148 пунктов Дорожной карты. На сегодняшний день проложено 45 км сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году завершится строительство подстанции «Алмагуль». Будут модернизированы 138 км электрических и 17 км тепловых сетей.

В целях улучшения экологической ситуации в Алматы с начала года высажено 145 тыс. саженцев, до конца года планируется высадить еще 360 тыс. деревьев. Закуплено 300 автобусов на газе. Однако, у партийцев возникли вопросы касаемо заправки газовых автобусов. Алматинцы подолгу стоят в ожидании общественного транспорта на остановках с утра, в то время как на заправках наблюдается большая очередь автобусов.

По словам представителя управления городской мобильности, сейчас работают только две из шести заправок, на соответствующий проект строительства газовой станции уже выделены средства.

Вместе с тем, до конца планируется ввод 18 объектов среднего образования на порядка 14 тысяч ученических мест. Это 11 школ на 10 750 мест, 5 пристроек на 1 270 мест, выкуп 2 зданий на 1 800 мест.

Мажилисмен Беккали Торгаев выразил беспокойство по поводу строительства 5 школ, которые должны быть завершены в этом году.

- Эти объекты являются переходными с прошлого года. Одним из них является строительство школы в микрорайоне Мадениет. По расчетам управления строительства, школу введут в эксплуатацию в августе. Однако после посещения объекта я увидел, что строительные работы выполняются медленно. Вопросы инфраструктуры и благоустройства школы также требуют особого контроля, - заявил Беккали Торгаев.

В профильном управлении заверили, что согласно договора строительство школы в мирорайоне Мадениет планируется завершить до конца августа. Для этого мобилизованы вся техника и порядка 400 рабочих.

Депутат Мади Ахметовым озвучил проблемы молодежи в мегаполисе. В частности, были затронуты вопросы социализации и охвата активными мерами занятости молодежи категории NEET, молодежной практики и обеспечения рабочими местами.

Подводя итоги заседания, мажилисмены подчеркнули, что вопросы реализации Дорожной карты предвыборной программы партии находятся на особом контроле партийцев.