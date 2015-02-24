Мажилисмены в ближайшее время рассмотрят уточненный проект трехлетнего бюджета

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК Александр Милютин на пресс-конференции, где был рассмотрен комплекс антикризисных мер, представленных на расширенном заседании Правительства 11 февраля, сообщает Kazpravda.kz
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Как отметил депутат, основой для уточнения республиканского бюджета на 2015 год стала корректировка прогноза социально-экономического развития РК на 2015–2019 годы, с учетом предварительных данных развития отраслей экономики за 2014 год, а также в связи с неблагоприятной динамикой цен на нефть на мировых товарных рынках. В проекте бюджета на 2015–2017 годы скорректированы расходы республиканского бюджета на 700 млрд тенге.
При оптимизации расходной части республиканского бюджета были приняты следующие принципы: отсрочка начала реализации новых проектов и программ, перенос сроков реализации новых инициатив до 2016 года, оптимизация программ с низкой эффективностью и административных, командировочных и представительских расходов на проведение консалтинговых исследований, отдельные расходы в сфере информатизации и капитальных расходов. При этом в докладе мажилисмен подчеркнул, что, несмотря на оптимизацию, Глава государства дал поручение Правительству сохранить все социальные обязательства перед народом. В числе главных задач – не допустить высокого уровня инфляции и резкого колебания курса тенге, обеспечить финансовыми ресурсами реальный сектор экономики страны.
– С учетом сложившейся экономической ситуации будет скорректирована государственная программа "Нұрлы жол". Она предусматривает поддержку отечественного машиностроения и экспортеров, подведение инфраструктуры для предприятий малого и среднего бизнеса, финансирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры по "лучевому" принципу от Астаны, меры по защите внутреннего рынка, увеличение государственной поддержки агропромышленного комплекса. Ключевым направлением сегодня является развитие переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности, – сообщил Александр Милютин.
Прозвучало также, что в нынешнем году Правительство на дальнейшее развитие программы "Нұрлы жол" направит 101 млрд тенге, из них 17,3 млрд – на строительство объектов образования, в первую очередь на ликвидацию 3-сменных и аварийных школ. 12,7 млрд пойдут на предоставление организациям дошкольного образования государственного заказа в рамках программы "Балапан". 20 млрд тенге – на поддержку АПК, 10 млрд – на подведение инфраструктуры для проектов в рамках ДКБ-2020, 5 млрд – на защиту внутреннего рынка через развитие технического регулирования. На оптимизацию геологоразведки направят 6 млрд тенге, 30 млрд – на увеличение объемов строительства жилья. Кроме того, на финансирование субъектов предпринимательства в 2015 году будет выделено 75 млрд тенге, из них 70 млрд – на поддержку отечественных автопроизводителей.