Мажилисмены выезжают в регионы

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Депутаты Мажилиса РК выезжают в регионы для разъяснения населению целей пяти социальных инициатив Главы государства, озвученных на совместном заседании палат Парламента 5 марта этого года. Об этом по окончании пленарного заседания сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"С сегодняшнего дня по 6 апреля у нас планируются выезды в регионы. Главная наша цель – разъяснить населению основные моменты пяти социальных инициатив Президента", – сказал Нигматулин.
Он отметил, что встречи депутатов с населением будут проходить не только в областных центрах и крупных городах.
"Основной акцент мы сделаем на отдаленные села, аулы и поселки. Наша задача – донести до каждого избирателя ключевые положения масштабных инициатив Президента и наглядно показать, как будет реализовано обращение Главы государства, в том числе и в плане законодательной поддержки", – сообщил Нурлан Нигматулин.
По его словам, уже на следующем пленарном заседании, после возвращения депутатов из регионов, палата планирует взять в работу законопроекты, направленные на реализацию инициатив Президента.
"Работа предстоит большая, важная, поэтому я хочу пожелать всем нам результативной работы", – сказал спикер Мажилиса.