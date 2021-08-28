Мажилисмены выразили соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Жамбылской области

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрывов на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
«От имени всех депутатов Мажилиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов и пожара, произошедших на базе инженерных боеприпасов регионального командования «Юг» в Жамбылской области. Потрясены этой огромной трагедией, безвременно унесшей жизни людей. Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Ситуация с самого начала находится на контроле Главы государства. На месте работает оперативный штаб», - отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Ранее сообщалось, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов.
В результате пожара произошли мощные взрывы. Жителей близлежащих сел эвакуировали. По последним данным, погибли 9 человек. Ведутся поиски двух человек.
«От имени всех депутатов Мажилиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов и пожара, произошедших на базе инженерных боеприпасов регионального командования «Юг» в Жамбылской области. Потрясены этой огромной трагедией, безвременно унесшей жизни людей. Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Ситуация с самого начала находится на контроле Главы государства. На месте работает оперативный штаб», - отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Ранее сообщалось, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов.
В результате пожара произошли мощные взрывы. Жителей близлежащих сел эвакуировали. По последним данным, погибли 9 человек. Ведутся поиски двух человек.