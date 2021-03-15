Мажилисмены выразили соболезнования

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов палаты выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета в аэропорту Алматы.

Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

– Глубоко потрясены известием о гибели людей в результате авиакатастрофы, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, – отметил спикер Мажилиса.