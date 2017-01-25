Общество
Мажилисвумен Балиева обеспокоена качеством вакцины для детей в РК
Жания Уранкаева
Казахстанцы все чаще отказываются от вакцинации и иммунизации. Об этом заявила депутат Мажилиса Загипа Балиева на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам депутата, за последние десять лет в Казахстане число отказов от вакцинации возросло с одной тысячи до 8 239 в 2016 году. Основными причинами отказов являются личные причины и недоверие к вакцинам.

"Необходимо закупать самые лучшие препараты у завода-производителя вакцин, сертифицированных и рекомендованных ВОЗ, ЮНИСЕФ. Также прививки необходимо осуществлять с учетом состояния детей. В связи с этим депутаты предложили Правительству рассмотреть вопрос внесения изменений в правила закупки препаратов для вакцинации в части приобретения самых лучших препаратов для вакцинации и в приказ министра здравоохранения и социального развития, регламентирующий показания и противопоказания для прививок", – сказала народная избранница, зачитывая свой запрос на имя Премьер-министра. 

Вакцинация в Казахстане проводится бесплатно против 21 инфекционного заболевания. Ежегодно эту процедуру проходят около пяти млн человек, в том числе 1,2 млн детей. В 2016 году на вакцинацию из бюджета выделили более 24 млрд тенге, на 2017 год запланировано более 30 млрд. 

Кроме того, депутат считает необходимым отметить прошлый депутатский запрос, озвученный ею и коллегой Ириной Ароновой, который поддержали более 20 депутатов о пересмотре всех СНиПов и стандартов, касающихся школьного питания, оборудования, гигиены, одежды, спорта и других, "напрямую затрагивающих и относящихся к благополучию, безопасности и здоровью наших детей".

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