Мазут на 1,1 млрд тенге незаконно продали в Шымкенте

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявили факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"Два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали его различным компаниям без документов, подтверждающих законность их происхождения", - проинформировали в АФМ.

Приговором суда они признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев, добавили в пресс-службе.