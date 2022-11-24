Мбаппе, Месси и Левандовски

Очередной игровой день чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре, начался с сенсации. Это Саудовская Аравия «положила на лопатки» не кого-нибудь, а саму Аргентину, победив со счетом 2:1. На мяч Лионеля Месси с пенальти на 10-й минуте потрясающими по красоте голами ответили Салех Аль-Шехри (на 48-й) и Салем Аль-Давсари (на 53-й). Интерес­но то, что аргентинцы забили еще три раза – дважды Лаутаро Мартинес и снова Месси, но голы были отменены из-за офсайда. По случаю этой победы в Саудовском королевстве даже объявили внеочередной выходной для всех граждан страны.

Кстати, с главной сенсацией нынешнего чемпионата – Саудовской Аравией – сборная Казахстана встречалась дважды. В 1995 году мы уступили им со счетом 0:3, в 2000-м проиграли 0:1.

Сразу две ничьи, причем с одинаковым счетом 0:0, были зафиксированы в поединках между Данией и Тунисом, а также между Польшей и Мексикой. Причем у поляков 11-метровый не смог реализовать один из лучших игроков современности – Роберт Левандовски. Польская сборная стала первой в истории, которая не сумела реализовать три 11-метровых удара подряд в матчах чемпионата мира: в 1978 году неточно пробил Казимеж Дейна, а в 2002-м – Мацей Журавски.

Сборная Казахстана в своей футбольной истории встречалась и с Данией (с ней в следую­щем году мы будем играть в одной группе в отборочном турнире чемпионата Европы-2024), и с Польшей. Скандинавам мы проиграли четыре раза – 1:4, 1:3, 0:3 и 1:2, а вот с поляками однажды сыграли вничью – 2:2, но и уступали им четырежды – 0:3, 0:3, 1:3 и 1:2.

Кстати, в 2021 году в ходе отбора на нынешний чемпионат мира Казахстан провел два поединка против действующих чемпионов мира – французов и проиграл им в Астане со счетом 0:2 и 0:8 в Париже (четыре мяча нам забил Килиан Мбаппе, два – Карим Бензема).

Насколько же сильны французы, они показали в прошедшем поединке на нынешнем первенстве против австралийцев. Матч, состоявшийся на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, вначале отдавал нотками новой сенсации, так как австралийцы неожиданно повели уже на 9-й минуте благодаря голу Крейга Гудвина. Но такой ход событий, оказывается, лишь разозлил французов, и они в ответ провели целых четыре разящие атаки. Забитыми мячами отметились Адриен Рабьо (27-я минута), все еще самый дорогой футбольный игрок планеты Килиан Мбаппе (68-я) и дублем (на 32-й и 71-й) разгром Австралии довершил Оливье Жиру.