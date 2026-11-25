Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился историческим достижением в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

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Встреча команд прошла в Мадриде и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. В той игре Мбаппе оформил дубль и сделал голевую передачу.

Всего на счету француза теперь 76 голов в Лиге чемпионов. Мбаппе (27 лет и 339 дней) стал лишь вторым игроком в истории, кому удалось добраться до отметки в 75 забитых мячей в ЛЧ до наступления 28-летия. Ранее этого добивался только аргентинец Лионель Месси (27 лет и 169 дней в 2014 году).

При этом Мбаппе удалось значительно превзойти легенду "Реала" Криштиану Роналду – португалец добрался до отметки в 75 голов вскоре после 30-летия.

В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю Мбаппе занимает пятое место. Француз уступает только Кариму Бензема (90), Роберту Левандовски (109), Лионелю Месси (129) и Криштиану Роналду (140).

Мбаппе обошёл легенду "Реала"

Француз забил 105-й гол за "Реал" и вышел на 19-е место в истории клуба, сравнявшись с Луисом Моловни и обогнав Роналдо, на счету которого 104 мяча.

18-ю позицию в списке занимает Гарет Бэйл с 106 голами. Рекордсмен "Реала" – Криштиану Роналду, на счету которого 450 мячей.

По информации Squawka, Мбаппе стал первым французом, которому удалось забить в Лиге чемпионов в семи играх подряд.

В рамках этой серии форвард "Реала" поражал ворота "Баварии" (в обоих матчах плей-офф прошлого сезона), "Интера", "Ромы", "РБ Лейпцига", АЕКа и ПСВ.

В этом сезоне Мбаппе провёл 18 матчей за "Реал", в которых забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридцы продлили победную серию до 10 матчей во всех турнирах.