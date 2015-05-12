Мчались гонщики по Талгару

1632
Юрий ЛИФИНЦЕВ, Алматинская область
Этот районный центр Алматинской области славится подвигами фронтовиков. В грозном 1941 году в Талгаре был сформирован полк, вошедший в состав 316-й стрелковой дивизии, позднее переименованной в 8-ю гвардейскую Панфиловскую. Ежегодно в День Победы на родине героев дань памяти их ратным свершениям отдают велосипедисты, соревнуясь в скорости на улицах.

И надо сказать, что велоспорт – не случайный выбор организаторов памятных состязаний. В Талгаре с давних времен воспитывались прекрасные гонщики, входившие в состав сборной Советского Союза и Казахстана. Это Владимир Жарков и Анатолий Заметельский, Владислав Кухарский, Николай Бондаренко, Сергей Третьяков... А в ходе ранее проведенных майских критериумов его участниками и победителями становились такие прославленные велосипедисты, как олимпийский чемпион Александр Винокуров, чемпионы мира Сергей Наволокин, Марат Сатыбалдиев, Игорь Потенко и многие другие.

Кстати, Сергей Наволокин и Марат Сатыбалдиев были почетными гостями критериума-2015, награждали победителей и призеров дипломами и медалями. А еще в гости к талгарцам на мощных мотоциклах приехали байкеры из Алматы с флагами Казахстана, возглавившие поначалу саму велогонку и задавшие ей высокий темп. Открыли же состязания самые маленькие велосипедисты Талгара, проехавшие дистанцию в 100 м. Подарки получили буквально все. К слову, среди юной смены были и пятилетние, и семилетние победители...

В гонке-критериуме на 21 км среди юношей победу одержал Олжас Баембаев. Взрослые и молодежь проехали дистанцию в 46 км. Здесь в тройку призеров вошли Артем Захаров (1-е место, Петропавловск), Никита Панасенко (2-е место, Талгар) и Виталий Зверев (3-е место, Павлодар).

Организаторы также наградили лучших велосипедистов традиционной респуб­ликанской много­дневной гонки памяти мастера спорта международного класса Николая Бондаренко, завершившейся накануне. В генеральной классификации победил Никита Панасенко, следом финишировали Баглан Жанбуршы (ЮКО) и Никита Стальнов (СКО). Четвертое время после шести этапов показал гость из Узбекистана Акром Суннатов.

Победителям и призерам соревнований были вручены денежные призы казахстанской Федерации велоспорта.

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
О дружбе, труде и просвещении
Для повышения качества жизни казахстанцев
Философия Абая – пища для ума
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Учил мыслить и творить
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Границы в голове
Указ Главы государства о назначении
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Путешествие в заповедный мир
Главное – найти подход
Диалог сквозь время
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Более 500 тыс. детей получат помощь
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]