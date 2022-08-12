Мчи, тулпар, быстрее ветра

Соревнования по национальным видам конного спорта дают возможность прикоснуться к богатой культуре и традициям казахского народа, развивают искусство верховой езды.

Вьется пыль из-под копыт!

Перефразируя известную фразу Пушкина, хочется воскликнуть: «Байга! Как много в этом слове для сердца тюркского слилось!» Этот красивый конноспортивный праздник (на казахском бәйге) известен с незапамятных времен. Еще в древности скачки на лошадях по пересеченной местности были популярными у казахов, кыргызов, узбеков, татар, башкир и других родственных народов.

Согласно историческим данным, байга возникла благодаря кочевому образу жизни степняков. Скотоводческая культура, сложившаяся на просторах Евразии примерно в I тысячелетии до н. э., сыграла огромную роль в развитии быта, традиций и обычаев кочевавших здесь номадов. В частности, для казахов лошадь была высшим средоточием красоты, жемчужиной среди других домашних животных. Поэтому культ коня занимает главенствующее место в культурном наследии народа: в поверьях, сказках, обрядах, музыке.

Байга – это целый комплекс спортивных состязаний, включающий в себя несколько дистанций верховой езды, а также стрельбу из лука на скаку (жамбы ату) и борьбу аударыспақ, в которой нужно выбить соперника из седла. Зрелищности конным турнирам добавляют национальные игры – көкпар (футбол на лошадях), қыз қуу (догони девушку), теңге алу (подобрать на скаку лежащий на земле узелок с деньгами).

Автор этих строк неоднократно освещал республиканские соревнования по национальным видам конного спорта, проводимые на ипподромах Алматинской области. Такие турниры собирают порой по несколько тысяч болельщиков, приезжающих из разных регионов страны. Насладиться атмосферой спортивного азарта, понаблюдать за красивой джигитовкой приходят и седовласые старцы, и совсем юные мальчишки.

На состязаниях разворачивается нешуточная борьба за призы и главный трофей. В самом начале проводят кунан-байгу – забег лошадей-трехлеток на 11 км. Затем стартуют топ-байга на 16 км, жорға жарыс на 9 км и тай-жарыс на 5 км, который считается самой короткой и в то же время наиболее сложной дисциплиной.

Ну и в конце турнира устраивают самое азартное и зрелищное соревнование – аламан-байгу на 25 км. Многое в этом марафоне зависит от личного мастерства и тактической грамотности наездников, а также выносливости скакунов. Изредка проводятся забеги на расстояние в 50 и даже 100 км. Важную роль в подготовке участников к таким супердлинным дистанциям играют коневод-атбегі и тренер-бапкер.

Как правило, победителям всех забегов вручают ключи от «железных коней» – престижных иномарок. Крупных денежных премий удостаиваются не только серебряные и бронзовые призеры, но и спортсмены, занявшие 4–5-е места. Яркие конноспортивные праздники завершаются национальными играми и концертами местных художественных коллективов.

Полцарства за коня!

Официально конные скачки устраиваются Федерацией национальных видов спорта совместно с акиматами областей в канун значимых государственных праздников. Как отмечают их организаторы, турниры дают возможность прикоснуться к богатой культуре и традициям казахского народа, развивают искусство верховой езды.

Кроме того, в частном порядке (по случаю юбилеев известных земляков и других памятных дат) проводится неофициальная байга. Программа таких соревнований зависит по большей части от прихоти и пожеланий спонсоров.

По данным ученых-историков, поводом для проведения конных скачек в былые времена могло послужить что угодно: рождение ребенка, проводы невесты, свадьба, похороны, поминки. Нередко случалось, когда побороться за призы (бәйге алу) выходило свыше тысячи джигитов. Целью (финишем) служила установленная в конце дистанции каменная либо глиняная тумба, а чаще всего воткнутое в землю копье.

Вот как описывал организацию конных скачек в казахских аулах в конце XIX – начале XX веков российский этнограф Николай Гродеков:

«В байге участвуют как приглашенные, так и неприглашенные. Расстояние бывает в 2, 4, 6 ташей (1 таш – примерно 8 км), сообразно ценности поставленных призов и качеству скаковых лошадей.

На старт отправляются тихо, с двумя-четырьмя айдаушы (провожатыми), которые снабжены палками, чтобы удержать лошадей от несвоевременного начала скачек. Участникам, доехавшим до заранее определенного места, дается время на короткий отдых, затем по сигналу провожатых все разом пускаются вскачь обратно, по тому же пути, по которому приехали.

…Достигшие финиша бросают человеку, стоящему на тумбе, свои тюбетейки, шапки и другие головные уборы. Эти предметы служат доказательством достижения цели».

В старину в ходе соревнований выявлялись сильные воины, хорошие коневоды, а также выносливые, быстрые лошади, которым не было цены во время длительных переходов или военных испытаний. Байга проводилась также после кончины главы рода или другого влиятельного человека. Происходил раздел власти и имущества покойного, распределялись роли наследников.

Вот еще одно описание конных скачек от польского этнографа Адольфа Янушкевича, сосланного царским правительством в Казахстан в середине XIX века.

«…Наступило всеобщее нетерпеливое ожидание; раньше, чем минул час, на горе снова промелькнул отряд летящих человечков и лавиной упал в долину. Пыльный туман опять покрыл коней и всадников, но уже близок финиш, уже их видно… Кто же первым достигнет пики?

Глаза всех обращены к всадникам, мысли заняты только одним – победой! Наконец у отметки останавливается взмыленный скакун, и всеобщий крик присуждает пальму первенства счастливому обладателю лошади – султану Кушбеку, который сразу же получает первый приз. Султан Булень, бии Тана и Кунанбай, кони которых достигли финиша вслед за первым, должны утешиться призами меньшей ценности».

– Еще с древнейших времен байга была популярна на просторах Великой степи, – рассказывает в интервью «КП» писатель-культуролог Арман Нурмуханбетов. – К примеру, у Геродота описан эпизод, произошедший 2 500 лет назад. Тогда в столице Персии проводились скачки, на которых победил сакский юноша лет 10–12, намного опередивший своих соперников. Царь Персии решил купить его быстрого иноходца, предложив хозяину столько золота, сколько весит конь. На удивление всем присутствовавшим юноша отказался продавать скакуна. Тогда монарх предложил джигиту власть – стать правителем любого из персидских городов в обмен на лошадь. И вновь получил отказ. Вот насколько почтительно относились наши предки к своим тулпарам, а мальчиков уже с трех лет начинали обучать навыкам верховой езды!

По информации эксперта, зарубежные туристы, приезжая в Казахстан, непременно стремятся посетить конные скачки, состязания беркутчи, ознакомиться с другими экзотическими для них традициями местных жителей.

– Для иностранцев байга – потрясающее зрелище, драматичное событие, – говорит культуролог. – Они поражаются, увидев, как без седла и стремян скачут на лошадях мальчики и девочки, преодолевая огромные расстояния. Причем юные наездники знают, как нужно управлять скакунами, чтобы, не растеряв силы и скорость, опередить конкурентов. Вот это сочетание экстремальных условий и мастерства верховой езды дает уникальное неповторимое искусство казахской байги.

Память народа сохранила имена лошадей доблестных батыров, героев народных эпосов. У Кобыланды-батыра – Тайбурыл, у Алпамыса – Байшубар, у Исатая – Актабан, у Ер-Таргына – Тарлан.

Самым известным скакуном в казахской истории и литературе был и остается Кулагер, принадлежавший композитору Акану-серы. В поэме «Кулагер» классик Ильяс Жансугуров описал один из самых трагических эпизодов из жизни Акана-серы, когда завистники погубили его любимого иноходца, победившего в байге. Произведение, признанное жемчужиной казахской поэзии, стало вершиной творческого пути писателя.

В прошлом конь для казаха был всем: помогал кочевать, пасти овец, спасал от врага и давал пищу. Наши предки верили, что конские грива и хвост оберегают от злых духов. До сих пор существует древняя казахская традиция «Ат мінгізу», когда подросшего мальчика впервые сажают на коня, и он объезжает дома всех жителей аула. Аулчане кладут в қоржын (сумку) юнца подарки.

От традиции к спорту

По словам эксперта по спортивному коневодству Ахата Разака, за тысячи лет своей истории байга сильно эволюционировала. Если раньше на бега выставляли только подготовленных лошадей, то сегодня участвуют скакуны разных пород.

Изменился и метод подготовки коней: раньше их испытывали на забеге по маршруту от одной точки до другой, а сейчас тулпары бегают по кругу ипподрома, как на стадионе.

– От тех конных скачек, которые проводились в стародавние времена, сегодня почти ничего не осталось, – говорит эксперт, за плечами которого организация нескольких десятков конноспортивных турниров. – Сохранилось единственное неизменное правило: участвуют только мальчики школьного возраста. Причем нет никаких школ наездников, все это носит любительский характер. На мой взгляд, если байга сможет модернизироваться, то у нее есть будущее как у спорта, выросшего из народной традиции.

Сейчас же национальные конные скачки ищут путь в свою культурную нишу, как один из символов скотоводства, считает бывший заместитель директора алматинского ипподрома. Байга пока не является видом массового спорта, поскольку проводится время от времени только в нескольких регионах республики. К тому же на состязаниях нет профессионального подхода – не ведется статистика результатов призеров и победителей.

В то же время имеется огромный потенциал развития байги и параллельно с ней спортивного коневодства. По оценкам экспертов, индустрия конного спорта может стать высокоприбыльным бизнесом и приносить большие отчисления в бюджет государства. В это дело необходимо вовлечь не только частные конезаводы, но и фермеров, занимающихся племенным коневодством. И тогда у нас будут цениться местные породы скаковых лошадей, а не ахалтекинцы или чистокровные английские и арабские кони, которых за баснословные деньги покупают за рубежом.