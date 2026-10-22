МЧС Казахстана усиливает взаимодействие в борьбе с природными пожарами

Событие
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В ходе учений отрабатывались слаженность действий подразделений двух государств. 

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Омской области прошли международные командно-штабные учения МЧС России и Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

В них приняли участие более 130 специалистов, было задействовано 32 единицы техники. Участники отработали совместные действия при возникновении и распространении природных пожаров на приграничных территориях.

МЧС Казахстана представили начальник ДЧС Павлодарской области Рустамбек Амрин, начальник ДЧС Северо-Казахстанской области Жомарт Аскаров, а также специалисты профильных подразделений.

В ходе учений отрабатывались слаженность действий подразделений двух государств, организация обмена информацией, а также готовность органов управления и привлечённых сил к оперативному реагированию на осложнение пожарной обстановки.

Учения прошли в три этапа с последовательным усложнением обстановки и приближением погодных условий к реальным. Участники отработали действия при ландшафтном пожаре на приграничной территории, обмен оперативной информацией и порядок встречи казахстанских подразделений.

На втором этапе условный пожар распространился на лесной фонд, что потребовало привлечения лесных подразделений, создания минерализованных полос и воздушного патрулирования с использованием двух вертолётов Ми-8 и самолёта малой авиации.

По сценарию третьего этапа огонь достиг населённого пункта: участники организовали усиление группировки сил, оповещение и эвакуацию жителей в пункты временного размещения, а также отработали взаимодействие с медицинскими, правоохранительными и транспортными службами.

Совместные учения в приграничных регионах  это проверка готовности наших ведомств к реагированию на трансграничные угрозы в условиях, максимально приближенных к реальным. 

#учения #МЧС #природа #пожары

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